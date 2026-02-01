Pocos son los clásicos que siguen vigentes hasta el día de hoy (en parte por su música). “Dirty Dancing”, es uno de ellos. Su canción principal, “(Ive Had) The Time of My Life”, sigue sonando y hasta ganó un Óscar a la mejor canción original.

El clásico de 1987 con Jennifer Grey y Patrick Swayze como protagonistas, tendrá su esperada secuela, confirmó el estudio Lionsgate, responsable de su realización.

“Dirty Dancing sigue siendo tan querida hoy como lo fue en su estreno. Sabíamos que hacía falta un grupo muy especial para que los fans aceptaran un regreso a (el resort) Kellerman. Estamos encantados de anunciar que hemos reunido al equipo perfecto para llevar esta película adelante”, expresó Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group.

Grey, ahora de 65 años, ejercerá como productora ejecutiva de la cinta y volverá a darle vida a “Frances Baby Houseman”, la adolescente de 17 años que terminó enamorada de su profesor de baile “Johnny Castle” (Swayze) durante sus vacaciones de verano. La artista confesó que su papel siempre ha tenido un lugar “muy especial y significativo” en su corazón. “Durante mucho tiempo me pregunté dónde estaría ‘Baby’ años después y cómo sería su vida, pero costó tiempo reunir a las personas adecuadas en las que pudiera confiar para continuar con el legado de la película original”, añadió la actriz.

En aquel entonces, la película recaudó $214 millones en la taquilla mundial, que en la actualidad equivalen a unos $608 millones.

Sobre la realización de “Dirty Dancing”

Pese al éxito y a la gran popularidad de la película a fines de los 80, la carrera de la actriz Jennifer Grey se terminó abruptamente a los 27 años. Supuestamente, “la culpa” la tuvo una cirugía estética, a tal grado que quería hasta cambiarse el nombre. Mientras Swayze se convirtió en todo un sex symbol, ella desapareció de la industria. Swayze falleció en 2009 por un cáncer de páncreas.

Si bien en el cine continúan siendo una de las parejas memorables y queridas por la química que proyectaban, se decía que en la vida real no podían ni verse y la mala relación entre ellos se hizo más que evidente durante el rodaje, poniendo a prueba la finalización del proyecto.

Durante los ensayos, la actriz no paraba de cometer errores que obligaban a repetir las tomas una y otra vez y Swayze -que también se había lesionado de una rodilla durante las grabaciones- no podía disimular ya su cansancio por la actitud de su colega.

De hecho, en su libro autobiográfico titulado “The Time of My Life”, Swayze confesó que la mala relación con su compañera de rodaje comenzó desde que ambos coincidieron en la película bélica “Red Dawn”, 1984.

“Jennifer no quería a Patrick. Nos suplicó que, por favor, cualquiera menos él. No se caían bien”, aseguró la guionista Eleanor Bergstein, que se basó en algunas experiencias de su propia vida a la hora de escribir el libreto.