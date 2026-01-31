La muerte de Catherine O’Hara, a los 71 años, ha provocado un gran revuelo entre sus compañeros de reparto y sus amigos durante décadas. O’Hara, cuyas legendarias dotes cómicas se pusieron de manifiesto en “Solo en casa”, “Schitt’s Creek”, “Beetlejuice” y muchas otras, falleció el viernes en Los Ángeles tras una breve enfermedad.

Macaulay Culkin

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Hasta luego” - el actor, que interpretó al hijo de O’Hara en dos películas de “Solo en casa”, en Instagram.

Meryl Streep

“Catherine O’Hara trajo amor y luz a nuestro mundo, a través de una compasión inteligente por la colección de excéntricos que retrató... una gran pérdida para su familia y amigos, y para el público al que agració como amigos”. - dijo en un comunicado el actor, que coprotagonizó con O’Hara la película “Heartburn”.

Michael Keaton

“Nos remontamos a antes del primer Beetlejuice. Ha sido mi esposa de mentira, mi némesis de mentira y mi verdadera amiga en la vida real. Esto duele. Tío, voy a echarla de menos”. - el actor, en Instagram.

Seth Rogen

“Realmente no sé qué decir... Le dije a O’Hara cuando la conocí que pensaba que era la persona más divertida que había tenido el placer de ver en pantalla. Solo en casa fue la película que me hizo querer hacer cine. Trabajar con ella fue un verdadero honor. Era histérica, amable, intuitiva, generosa... me hizo querer hacer nuestro programa lo suficientemente bueno como para merecer su presencia en él. Esto es devastador. Todos tenemos suerte de haber vivido en un mundo en el que ella estaba”. - El creador y estrella de “The Studio”, en Instagram.

Andrea Martin

“Catherine. Ella es y siempre será la mejor. Es un honor haberla llamado mi amiga”. - Andrea Martin, compañera de reparto original de “SCTV”, en un comunicado.

Pedro Pascal

“Oh, genial estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te tendrá, siempre. Siempre” - el actor, que trabajó con O’Hara en la segunda temporada de “The Last of Us”, en Instagram.

Kevin Nealon

“Catherine O’Hara cambió la forma en que muchos de nosotros entendemos la comedia y la humanidad. Desde el caos y el corazón de Solo en casa hasta la inolvidable precisión de Moira Rose en Schitt’s Creek, creó personajes que volveremos a ver una y otra vez”. - el cómico y actor, en las redes sociales.

Craig Mazin

“Creo que ella preferiría que siguiéramos riendo de alguna manera, o al menos que no lloráramos. No es posible en este momento. Por brutal que parezca para cualquiera que la conociera o trabajara con ella, sé que es mucho más doloroso para su marido, sus hijos y su familia cercana. Yo también pienso en ellos ahora mismo. Todo esto duele terriblemente. Adiós, leyenda... ser humano maravilloso, brillante, amable y hermoso. Tuvimos suerte de haberte tenido”. - el showrunner de “The Last of Us”, en Instagram.

Christopher Guest

“Estoy desolado. Hemos perdido a uno de los gigantes cómicos de nuestra época. Envío mi amor a su familia”. - afirmó en un comunicado el actor y director, que colaboró con O’Hara en cuatro películas.

Sarah Polley

“Era la más amable y la que tenía más clase. ¿Cómo podía ser también la persona más divertida del mundo? Y estaba en lo más alto de su carrera. No habrá otra como ella”. - el director y actor canadiense, en Instagram.

Ron Howard

“Es una noticia estremecedora. Qué maravillosa persona, artista y colaboradora. Tuve la suerte de dirigir, producir y actuar en proyectos con ella y cada año era más brillante. Mi corazón está con Bo y su familia”. - el actor y director, sobre X.

Ike Barinholtz

“Nunca en un millón de años pensé que llegaría a trabajar con Catherine O’Hara y mucho menos que llegaría a ser su amiga. Estoy profundamente triste de que ahora esté en otro lugar, pero increíblemente agradecida de haber pasado el tiempo que pasé con ella. Gracias Catherine, te quiero”. - el actor, coprotagonista de “The Studio”, en Instagram.

Rita Wilson

“Catherine O’Hara — una mujer auténtica y honesta en todo lo que hacía. Eso se veía en su trabajo; si la conocías, lo veías en su vida, y también en su familia. Bo, Luke y Matthew, nuestras más profundas condolencias. Que Catherine descanse en paz. Que su memoria sea eterna”. — la actriz, directora y productora, en Instagram.

Alec Baldwin

“Catherine O’Hara fue uno de los mayores talentos cómicos de la industria cinematográfica. Tenía una cualidad que era únicamente suya y mi solidaridad está con Bo y su familia”. — el actor, su coprotagonista en Beetlejuice, en un comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.