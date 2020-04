Para conmemorar el día de “Star Wars”, que se celebra el próximo 4 de mayo, Disney+ honrará a todos los fanáticos con contenido original que se une a la colección completa de películas y series de la saga.

El día que comenzó como una celebración creada por fanáticos se ha convertido en una celebración completa de esta serie de películas y series. Este año, los fanáticos tendrán la oportunidad de ver el fin de Star Wars: The Clone Wars luego de siete temporadas y el estreno mundial de la nueva serie documental Disney Gallery: The Mandalorian.

Star Wars: The Clone Wars fue creada por George Lucas y Lucasfilm Animation con Dave Filoni (The Mandalorian) como productor ejecutivo y director supervisor. Con una ambiciosa e innovadora animación por computadora, personajes clásicos, acción asombrosa y la eterna batalla entre el bien y el mal, Star Wars: The Clone Wars expande la historia de Star Wars con nuevas aventuras ambientadas en una galaxia muy, muy lejana. La esperada conclusión de la serie explora los eventos que llevaron a Star Wars: Revenge of the Sith.

Mientras, en Disney Gallery: The Mandalorian, el productor ejecutivo Jon Favreau invitó al elenco y al equipo a compartir una mirada sin precedentes sobre la producción de la serie, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de la cultura pop después de su estreno el pasado noviembre. La serie documental debuta el día en que la comunidad de fanáticos conmemora la saga. Cada unop de los ocho capítulos explora diferentes facetas de la serie a través de entrevistas, imágenes nunca antes vistas y conversaciones en mesas redondas organizadas por Jon Favreau.

“Disney Gallery: The Mandalorian es una oportunidad para que los fanáticos echen un vistazo al interior y vean una perspectiva diferente y, tal vez, una mayor comprensión de cómo fue creado The Mandalorian y conocer al talentoso equipo que formó parte de la primera temporada. Tuvimos una gran experiencia haciendo el programa y esperamos compartirlo con todos los fanáticos”, comentó Favreau.

Algunos de los temas que podrán conocer son: el proceso de filmación, el legado de George Lucas, detalles sobre los personajes, la tecnología innovadora de la serie, el arte detrás las cámaras, efectos especiales, influencias creativas y accesorios de Star Wars alrededor de la galaxia.

Los nuevos episodios de Disney Gallery: The Mandalorian se transmitirán todos los viernes por Disney+.