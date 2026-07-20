Disney continúa apostando por las versiones de acción real de sus clásicos animados y tras el estreno de “Moana”, la compañía ya trabaja en un nuevo proyecto inspirado en “Tiana”, la protagonista de “The Princess and the Frog”.

De acuerdo con Deadline, la película se encuentra en una fase temprana de desarrollo y será un “spin-off” del universo de la cinta estrenada en 2009, por lo que no adaptará nuevamente la historia original, sino que presentará una trama inédita.

El medio especializado también reveló que el actor y dos veces nominado al Oscar, Colman Domingo, está en conversaciones para coescribir el guion junto al dramaturgo y director Robert O’Hara, aunque los acuerdos aún no han sido cerrados.

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“The Princess and the Frog”, dirigida por John Musker y Ron Clements, fue la última película de animación tradicional realizada por Disney. Ambientada en la Nueva Orleáns de la década de 1920, narra la historia de “Tiana”, una joven camarera que sueña con abrir su propio restaurante y que termina convertida en rana junto al príncipe “Naveen” tras un hechizo del villano “Doctor Facilier”.

La película recaudó $267 millones en la taquilla mundial y obtuvo tres nominaciones al Premio Oscar, entre ellas Mejor Película Animada y dos por sus canciones originales.

El proyecto se suma a la lista de adaptaciones y derivados de acción real que Disney mantiene en desarrollo, entre ellos “Tangled” y “Stepsisters”, un “spin-off” de Cenicienta.