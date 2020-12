Esta semana continúan los estrenos en cines, plataformas de streaming y Video on Demand con un balance de drama, misterio, romance y un toque musical para los fanáticos de Broadway. Además, regresa a las salas de cine uno de los más populares villanos de la Navidad, el “Grinch”.

Para los que quieran -cumpliendo con la Orden Ejecutiva-, visitar las salas de cine, podrán escoger entre nuevas propuestas y reestrenos. Para el resto que quiera permanecer en casa, las principales plataformas de streaming presentan una gran variedad de proyectos originales.

“The Grinch” (2018)

La cinta animada sigue la vida del “Grinch” (Benedict Cumberbatch) y su plan para arruinar la Navidad en la ciudad de Whoville. Género: Comedia/Familiar. Elenco: Benedict Cumberbatch, Cameron Seely y Rashida Jones. Estreno: 10 de diciembre en cines regulares.

PUBLICIDAD

“Alone”

La cinta sigue la vida de “Jessica”, una recién viuda que se encuentra huyendo de la ciudad en un intento por superar la muerte de su esposo. Hasta que es secuestrada por un completo extraño en una cabaña al noreste del Pacífico, donde ella se verá obligada a escapar de su captor por su sobrevivencia. Género: Suspenso. Elenco: Jules Willcox (Bloodline de Netflix), Marc Menchaca (Ozark, The Outsider) y Anthony Heald (The Silence Of The Lambs). Estreno: 10 de diciembre en cines regulares.

“The Climb”

Basada en un cortometraje del mismo nombre, la cinta sigue la vida de dos mejores amigos a través de los años. Género: Comedia/Drama. Elenco: Michael Angelo Covino, Kevin Marvin y Gayle Rankin. Estreno: 10 de diciembre en Fine Arts.

“Wild Mountain Thyme”

La cinta dramática sigue la vida de “Anthony” (Jamie Dornan) y “Rosemary” (Emily Blunt), dos viejos amigos que atraviesan por varios conflictos familiares a través de los años mientras ambos intentan descubrir lo que significan el uno para el otro. Género: Drama/Romance. Elenco: Emily Blunt, Jamie Dornan, Christopher Walken y Jon Hamm. Estreno: 10 de diciembre en Fine Arts.

“Let Them All Talk”

La cinta sigue la vida de “Alice Hughes” (Meryl Streep), una autora famosa que se va de crucero con sus amistades y sobrino en un intento por encontrar diversión a la vez que acepta su pasado turbulento. Género: Comedia/Drama. Elenco: Meryl Streep, Gemma Chan y Dianne Wiest. Estreno: 10 de diciembre en HBO Max.

“The Prom”

PUBLICIDAD

La nueva propuesta del director Ryan Murphy para Netflix sigue la vida de una joven en la pequeña ciudad de Indiana a quién le prohibieron asistir al baile de graduación con su novia y al grupo de estrellas de Broadway que viaja a su pueblo para salvar el prom. Género: Comedia/Drama/Musical. Elenco: Meryl Streep,

James Corden y Nicole Kidman. Estreno: 11 de diciembre en Netflix.

“Safety”

Basada en la historia real de un exjugador de fútbol americano, la cinta sigue la vida de “Ray McElrathbey” jugando fútbol con una beca en la Universidad de Clemson a la misma vez que intenta criar y cuidar a su hermano menor luego de que su vida familiar se volviera inestable. Género: Biográfica/Drama/Deporte. Elenco: James Badge Dale, Matthew Glave y Brett Rice. Estreno: 11 de diciembre en Disney+.

“Wander Darkly”

La cinta sigue la vida de los nuevos padres “Adrienne” (Sienna Miller) y “Matteo” (Diego Luna) tras un accidente traumático. Género: Drama. Elenco: Beth Grant, Diego Luna y Tory Kittles. Estreno: 11 de diciembre en Video on Demand.