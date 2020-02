“Todo comenzó con un vacilón”.

En la historia del reguetón, no cabe duda de que el nombre de DJ Negro es uno de los que cobra protagonismo. Lo que comenzó como el sueño de un disc jockey de La Perla, en San Juan, pasó a ser una de las bases del underground para aportar la evolución del género urbano y convertirlo en uno de los movimientos musicales que ha logrado trascender fronteras.

Parte de esa historia, junto con la de otros pilares de la “vieja escuela” como DJ Playero y DJ Eric, es la que presenta la serie Underground: La historia del reggaeton.

PUBLICIDAD

“Me siento súper contento de que algo que comenzamos como un vacilón, sea algo que está dominando el mundo hoy en día”, reflexionó Félix Rodríguez, conocido en el mundo de la música por DJ Negro. “Lo que queríamos era ser famosos en la calle, y la calle nos hizo famosos sin querer”, añadió, y a su vez analizó la posible razón por la que el ritmo rechazado por muchos sectores, prevaleció en el gusto de una mayoría.

“En aquel momento cuando nadie quería saber de nosotros, la clave fue que no lo aceptaban, y se hizo más popular”, mencionó. “Tú sabes cuando tú dices ‘nene no hagas esto’, el nene lo quiere hacer dos veces. Eso mismo fue lo que pasó, nos dieron mucha más promoción y el que no lo escuchaba, el que no sabía de ese género, lo quiso escuchar. Luego la juventud siguió queriendo ser cantante, y salieron cantantes hasta debajo de las piedras”.

La serie de seis episodios de una hora cada uno, que estrenó el 20 de febrero, intercala las incidencias de tantas puertas cerradas en la industria de la música, con los problemas de violencia, crimen, drogas y sexo relevantes del momento. Además, la huella de veteranos como Vico C, Ivy Queen y Don Chezina, entre otros.

La productora Virginia Romero explicó que “nos estamos basando en la historia de cómo comenzó el movimiento underground desde el punto de vista de DJ Negro y con su discoteca The Noise, y todas las vivencias que él tuvo desde finales de los 80 con Vico C”.

PUBLICIDAD

La productora Virginia Romero también actúa en el proyecto. (David Villafañe)

La también actriz hace el personaje de “Yamilette”, una amiga de DJ Negro cuyo nombre se popularizó en la voz de Daddy Yankee a través del tema que lleva el mismo nombre.

“Era una chica que sí, era pícara, pero tenía su cierta inocencia y se ve seducida por lo que ella entendía que era el amor de su vida, que es el personaje que hace Shalim, que es un narcotraficante que se llama ‘Tito’”, explicó Romero, quien ayudó a escribir la serie junto con Olga Vega, Viviana Torres y David Impelluso, creador y director del proyecto.

“Tratamos de mantener la realidad lo máximo posible, pero también utilizando elementos de historias que pudieron pasar, y las integramos. Hay un 80% de realidad, y un 20% de fantasía para poder llevar la historia”, especificó sobre lo que describió como una docuserie.

La intención del proyecto va más allá de solo presentar acontecimientos de una etapa musical.

“Queremos también enseñar en la serie cómo al personaje de DJ Negro le cierran siempre las puertas, o la misma familia, o hace algo mal, o dejó de hacer un paso de algo, y como él quería perseguir sus sueños, y lograrlo con mucho trabajo, inventando concursos para conseguir artistas”, detalló Romero. “El no dejarse derrotar, y volverlo a intentar, y tratar de seguir por el buen camino sin dejarse seducir por cosas que lo puedan afectar. Es una moraleja muy bonita de la serie”.

En este sentido, DJ Negro no solo rememora el apoyo de su madre en sus aspiraciones, sino la disciplina estricta de su padre.

PUBLICIDAD

“Me ayudó a no caer en otros caminos el carácter de mi papá en aquel tiempo, el respeto tan brutal que le tuve. Nunca le enseñé el tatuaje que yo me hice, imagínate qué respeto yo le tenía”, dijo sobre don Félix. “Tú vas a ver en la película cuando mi papá me bota de mi casa porque él no quería que me amaneciera. Él tenía miedo de que yo me dañara, de llegar tarde, con vicios. Ese era el temor de él. No era simplemente que yo fuese un Dj. Él tenía miedo de que yo me dañara, hasta que le demostré que no”.

La serie, disponible a través de Amazon Prime Video, cuenta con las actuaciones de Shalim Ortiz, Jerry Segarra, Carlos Esteban Fonseca, Natalia Lugo, Carlos Calderón e Israel Franco Muller entre tantos otros.