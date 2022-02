“Tu rompes las reglas y te conviertes en héroe. Yo rompo las reglas y me convierto en el enemigo. No me parece justo”, dice Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en el tráiler oficial de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, que este domingo de Super Bowl lanzó su mayor tráiler.

El adelanto muestra que Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) tiene una pesadilla recurrente, mal sueño que no tardará en hacerse realidad debido a las alteraciones a la realidad que el hechicero llevó a cabo traerán consecuencias.

En un momento del tráiler se aprecia a Strange apresado por unos robots similares a Ultron, quienes lo conducen a una amplia sala donde algunas figuras yacen en tronos. Entonces, una voz dice “deberíamos decirle la verdad”. ¿A quién corresponde tal voz? De momento no se confirma, pero suena como el Profesor X de Patrick Stewart, de la saga X Men de Fox; estudio que es propiedad de Disney.

La descripción oficial del tráiler dice así: “En ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ de Marvel Studios, el MCU libera el multiverso y empuja sus límites más que nunca. Aventúrate a lo desconocido con el Doctor Strange quien, con la ayuda de aliados místicos viejos y nuevos, viaja por las confusas y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentar un misterioso nuevo adversario”.

Además del tráiler, disponible en su totalidad en YouTube y otras redes sociales, Marvel Studios reveló un spot especial para el Super Bowl con escenas que no están en el tráiler, donde destacan dos versiones paralelas del héroe: Zombie Strange y Defender Strange.

“Doctor Strange and the Multiverse of Madness” llega a los cines de Estados Unidos el domingo 6 de mayo del 2022.