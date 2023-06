Carmen Oquendo Villar tendrá la oportunidad única para presentar el próximo jueves y viernes un documental que tomó 17 años en darle forma y fondo para mostrar un retrato esencial del barrio Santafé, en Bogotá, Colombia, y de sus habitantes particulares, en el Sheffield DocFest en Inglaterra.

Ir más allá de los estereotipos de un “gueto” sin leyes ni civilidad, fue el propósito de la cineasta puertorriqueña, y por ello, “Todas las flores” profundizará todo ese tiempo para ahondar en la realidad de los residentes de esta zona y no quedarse en la superficialidad de las suposiciones.

La producción fílmica presenta la historia de un barrio cuyos residentes se aferran ferozmente a la vida, a pesar de ser impactades, a veces fatalmente, por el territorio. Este relato se narra principalmente desde el punto de vista de las personas de identidad trans que ejercen actividades sexuales pagas en el Santafé, especialmente las personas vinculadas a Tabaco y Ron, un icónico prostíbulo trans del barrio.

La película, una producción de Armadillo: New Media & Films (Colombia) y Belle Films (Puerto Rico), ya ha sido ganadora del Premio de Postproducción de Guateque Cine en el BAM Screening de 2022 y del Premio Teleservicios del Bam Projects en 2017.

De igual forma, la misma se ha realizado con apoyo del Sundance Institute, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el National Endowment for the Humanities, John Simon Guggenheim Memorial Foundation, el National Endowment for the Arts, el Área de Cinematografía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Docco Labs y otras fundaciones y entidades a nivel nacional e internacional.

Su estética es cruda porque transmite inmediatez y se apega a los hechos en el momento que ocurren, sin esperar una puesta en escena organizada sino al estilo de cine directo. Navegar entre las calles del Santafé en la localidad de Los Mártires, el burdel o lo más íntimo de sus personajes, muestra un barrio áspero e implacable, poblado por personas marginadas por la guerra en Colombia. Una población relegada por la sociedad, pero que, a su vez, tiene sueños, familia y corazón, ese mismo corazón que al paso de cada latido llevará a que “Todas Las Flores” haga parte de la trigésima edición del festival de cine inglés en la sección Debates, la cual cubre un amplio espectro de temas.

Cada una de las películas pertenecientes a este capítulo abordan temas contemporáneos, invitándonos a ser parte de la conversación.

“Todas Las Flores” se presentará en el festival junto a una sección de preguntas y respuestas en los que participarán Oquendo Villar y el productor Alejandro Ángel Torres.