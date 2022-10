No todo está contado y a veces lo contado tampoco es fiel a los hechos o quedan datos por descubrir. La directora puertorriqueña Mariem Pérez dio cuenta de eso, cuando al aceptar la propuesta de encaminar un documental en torno a la ciudad de San Juan, se topó con que desconocía mucho de lo que encontró en los libros o le narraron los historiadores.

Con aquello que fue descubriendo y redescubriendo comenzó a crear una nueva historia sobre la fundación de la ciudad capital desde una perspectiva presente, que refleja cómo aquel pasado es lo que define la actualidad puertorriqueña. El documental “San Juan, más allá de las murallas”, que estrena hoy en salas de Caribbean Cinemas con el apoyo del Banco Popular, coloca al actor boricua Ismael Cruz Córdova (Lord Of The Rings: Rings Of Power) como la voz principal de este viaje entre presente y pasado que tiene el propósito de despertar nuestra conciencia histórica. Esa narración la hace con la colaboración de un grupo de historiadores que van trazando la ruta.

“Yo juraba que sabía historia de aquí, pero una vez empecé a leer, decía ‘espérate, no sabía que existía este personaje, Miguel Henriquez, por ejemplo, y no sabía de esta milicia de morenos que fueron una parte importante de la defensa contra la invasión inglesa, o sea que ahí fue que dije, ‘esto hay que resaltarlo’ y qué nítido poder tener la oportunidad de resaltar historia que no sabía, que tiene que ver con nuestra raza africana, con nuestra raza taína y con esa otra parte de nosotros que también es importante y que tiene que ver con la mezcla que tenemos ahora mismo de ese linaje que va más allá de si somos españoles o africanos o taínos, sino que lo que nosotros hemos hecho a través de la historia y del tiempo es quienes somos ahora y lo que repetimos ahora mismo. Nosotros llevamos defendiendo esta ciudad y este país hace 500 años”, expuso la directora.

Pérez tuvo el acercamiento para la que ahora considera la película más grande en su carrera mientras terminaba el documental “Rita Moreno, Just A Girl Who Decided To Go For It”. Desde el primer momento comenzó la búsqueda de información e investigación junto con Jorge González y Kisha Tikina Burgos hasta lograr una propuesta audiovisual que remonta a distintas épocas por medio de recursos de animación tridimensional, gráficas, recreaciones y videos de archivos históricos.

“Tenemos muchas recreaciones de épocas, de diferentes siglos, pero siempre le hacemos como una transición al presente, porque esa es la idea, que nos veamos en esos personajes, que sepamos que ellos son un linaje directo con quienes somos hoy en día. También para concientizarnos de que nosotros somos parte de la historia que se está creando ahora mismo. Eso es lo que hace el documental, nos lleva a través del tiempo, pero nos regresa al presente para entender que eso es parte de nosotros y de los que seguimos construyendo la historia”, detalló Pérez entrevista telefónica.

Va a crear una discusión de lo poco que sabemos de nuestra historia y estamos en un momento en que estamos en un despertar de conciencia y esto va a ayudar a ese despertar, de defender lo que es nuestro, de apreciar lo que es nuestra historia y nuestra cultura” - Mariem Pérez, directora

Uno de los puntos de rodaje fue el antiguo Seminario Conciliar, que es el Centro de Estudios Avanzados del Caribe. Ahora ese lugar es privado, adquirió un hombre Texas para hacerlo su residencia, indicó la directora, y se trae al documental para hablar de la importancia de ese lugar y cómo, si se conociera esa historia, tal vez se hubiera defendido el espacio, desde la gente hasta el Gobierno.

Igualmente se expone el desconocimiento sobre los africanos y españoles que llegaron a la Isla.

“No conocemos de dónde salimos, quiénes somos, de cuáles de todas las tribus tenemos sangre”, puntualizó Pérez. “Fue un gran reto porque tenía que asegurarme que estaba contando la historia bien aunque estuviese contando historia que nunca antes se había contado, tenía que hacerlo bien”.

La directora trabajó conjuntamente con el director de fotografía Santiago Benet Marí; la edición con Carlos Aponte; la composición musical con Omar Silva y Amed Irizarry, y la mezcla con el dúo ganador del Oscar, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc.

El elenco, además de Cruz Córdova, reunió a los actores y actrices Israel Lugo, Katira María, Mariangelie Pérez, Joaquin Jarque, Miguel Difoot, Cecilia Arguelles, Naomi Bonafoux y Jessica María, entre otros.

“San Juan, más allá de las murallas” es parte de una propuesta dirigida al Departamento de Educación por parte de la Fundación del Banco Popular para que se incluya en el currículo escolar. También tiene la proyección de llegar hasta la diáspora en Estados Unidos.

Mientras, se exhibe desde hoy en Fine Arts (Miramar y Popular Center), Arecibo, Fajardo, Plaza Carolina, Ponce Towne, Western Plaza en Mayagüez y el teatro Hollywood en Coamo.