“Siempre, Luis”, la historia que encarna la tenacidad y pasión del Sueño Americano, se estrenará el martes, 6 de octubre a las 9:00 p.m. por el canal HBO, como parte de la programación del Mes Nacional de la Herencia Hispana.

Se trata del retrato del activista pionero Luis A. Miranda Jr., quien ha luchado durante décadas por la comunidad latina y ha sido un elemento clave en el campo político de Nueva York. Además, es el padre amoroso de tres hijos, incluido el galardonado compositor, letrista y actor Lin-Manuel Miranda.

La película también estará disponible por HBO Max.

John James se estrena como director con esta película que se debutó mundialmente en el Festival de Cine Sundance 2020. El documental gira en torno a Luis A. Miranda Jr., quien migró desde Vega Alta, Puerto Rico hacia Nueva York en la década de los 70. Filmado en el transcurso de un año, la devoción que Luis tiene por su familia y su país lo impulsan hacia adelante, a pesar de problemas de salud recientes. Luis siempre ha buscado formas de ayudar a las comunidades más necesitadas, especialmente cuando su amado Puerto Rico sufrió tras la devastación ocasionada por los huracanes Irma y María. Luis puso manos a la obra para coordinar esfuerzos de apoyo y recaudación de fondos, al mismo tiempo que manejaba las complicadas y ambiciosas tareas que conllevaban llevar la afamada producción de Hamilton a los escenarios de la isla. Con humor y mucho corazón, “Siempre, Luis” cuenta la historia de un creador de cambios imparable y orgulloso estadounidense.

La historia sigue el viaje de Luis en los Estados Unidos que dio inicio cuando fue aceptado en un programa para un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Nueva York. Tras mudarse a los 19 años, Luis pronto encuentra éxito en la acelerada y competitiva atmósfera política de Nueva York, convirtiéndose en una figura esencial para comunicarle a los candidatos políticos la importancia de involucrar a la comunidad latina. Un experto en solucionar problemas y un puente indispensable para unir a las comunidades multiculturales, Luis brinda asesoría a una serie de campañas políticas victoriosas a lo largo de su carrera, entre las que se encuentran las de Hillary Rodham-Clinton, Charles Schumer y Kirsten Gillibrand para el Senado de los Estados Unidos y Letitia James como Defensora Pública y Fiscal General de Nueva York, entre otros.

La película explora la amplia carrera e influencia de Luis en la política, incluyendo el importante papel que tomó en la década de los 80 como consejero especial de Asuntos Hispanos para el Alcalde Edward I. Koch y como Director de la Oficina del Alcalde para Asuntos Hispanos. En 1990, Luis fue el presidente fundador de la Federación Hispana, donde se convirtió en una de las principales voces de la ciudad de Nueva York, logrando canalizar más apoyo hacia organizaciones latinas sin fines de lucro.

En el 2017, cuando la tragedia azota a Puerto Rico con la llegada del Huracán Irma y, poco después, la devastación causada por el Huracán María, Luis usa su influencia y recursos para movilizar figuras y organizaciones poderosas para brindar ayuda a su isla natal durante un momento de gran urgencia, siempre trabajando con su familia. Fue testigo de una apatía política nacional sin precedentes frente al desastre natural más trágico de Puerto Rico, convirtiéndose en un defensor de la diáspora puertorriqueña que aún sufre por las secuelas. Además, se enfrenta a una creciente xenofobia nacional que amenaza la visión de su familia de un país más inclusivo. Sin perder su misión de vista, trabaja para traer una nueva gira de Hamilton para la recaudación de fondos y el fomento de una actitud positiva que tanta falta hace en la isla. Realiza la gira, junto con su hijo Lin-Manuel, al mismo tiempo que continúa siendo un padre comprometido que se niega a delegar a terceros las obligaciones continuas que definen la paternidad.

“Siempre, Luis” presenta entrevistas y apariciones de figuras notables de la política y el entretenimiento, como la Ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el difunto Ex Alcalde de Nueva York Ed Koch, el Senador Chuck Schumer, el Ex Asambleísta estatal de Nueva York Roberto Ramírez, la Ex Secretaria de Estado de Nueva York, Lorraine Cortez-Vazquez, la representante del Congreso de los Estados Unidos Nydia Velázquez, el productor de Hamilton Jeffrey Seller, y muchos más.