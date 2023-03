¿Dónde puedo ver las películas ganadoras del Oscar? “Everything Everywhere All At Once” arrasó con siete premiaciones.

La premiación a lo mejor del cine en el último año finalmente sucedió. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio sus resultados sobre lo que consideró sobresaliente de las cintas del 2022 y, entre los galardonados, hubo desde cineastas mexicanos como Guillermo Del Toro, hasta actores ya consagrados como Brendan Fraser. Si aún no has tenido la oportunidad de ver alguna o todas estas películas, aquí te decimos dónde puedes encontrarlas actualmente para que obtengas tu propia perspectiva de estos premios: 1 "Pinocchio" La cinta animada de Guillermo Del Toro fue hecha en gran parte con un equipo mexicano especialistas de Stop Motion pertenecientes al Taller del Chucho, ubicado en Guadalajara, ciudad natal del director. Es una adaptación, un poco oscura, del clásico de Disney sobre un títere de madera que cobra vida y esta cinta está disponible en el catálogo de Netflix. La cinta de Del Toro se llevó el Oscar a Mejor Película Animada. 2 "Everything Everywhere All At Once" La más galardonada de la ceremonia fue esta película protagonizada por Michelle Yeoh, quien además del premio a mejor actriz levantó junto al elenco la estatuilla de mejor película. Cuenta la historia de una madre inmigrante china que tiene que salvar al mundo a través de diferentes multiversos. Daniel Kwan y Daniel Scheinert estuvieron al frente de la dirección, llevándose también el reconocimiento, así como Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan por su actuación. Se puede ver a través de Amazon Prime Video. 3 "Avatar: The Way of Water" Aunque perdió en tres de las cuatro nominaciones en las que participaba, incluyendo la de mejor película, esta producción de James Cameron fue reconocida por sus efectos visuales. Sigue la historia de una raza humanoide de piel azul que se enfrenta en una guerra contra los habitantes de la tierra, ahora con el valor de la familia y el agua como telón de base. Se puede disfrutar a través de Disney+. 4 "Women Talking" La película que se llevó el premio al mejor guion adaptado es de Sarah Polley, quien a su vez basó esta historia en la novela homónima de la escritora Miriam Toews. Narra la historia de un grupo de mujeres en una comunidad menonita que se unen para reconciliarse con su fe tras haber sufrido una serie de abusos sexuales. Ahora mismo está en cartelera de algunos cines y posteriormente estará disponible en Amazon Prime Video. 5 "The Whale" El regreso actoral de Brendan Fraser fue como Charlie, un hombre que pesa cerca de 600 libras que lidia con su problema de obesidad mórbida mientras se enfrenta a las consecuencias de un difícil pasado, mientras trata de recuperar la relación que tenía con su hija adolescente. Ganó el Oscar a mejor maquillaje y mejor actor para Fraser y está disponible en cines y se prevé que llegará a plataformas como Apple TV y Prime Video. 6 "Top Gun: Maverick" Con Tom Cruz de vuelta en el papel de Pete Mitchell, esta historia continúa los acontecimientos de la película de 1986, pero décadas después con una nueva camada de pilotos expertos que serán instruidos por el gran Maverick. Ganó el premio al mejor sonido y está disponible a través de Star+ y Paramount+. 7 "Black Panther: Wakanda Forever" Los involucrados en esta cinta aprovecharon la gala para recordar a su protagonista Chad Boseman, fallecido en agosto del 2020, y celebrar la inclusión de nuevas culturas en una cinta de Marvel, en la que se hizo honor a la cultura maya con la participación de actores mexicanos como Tenoch Huerta y Mabel Cadena. Ganó por mejor diseño de vestuario y se puede ver en Disney+. 8 "All Quiet on the Western Front" Del director alemán Edward Berger, esta película sobre la Primera Guerra Mundial y un joven que se enlista en el ejército con un espíritu nacionalista que poco a poco se va empañando, obtuvo cuatro Oscar, entre ellos mejor película extranjera. Con Félix Kammerer como protagonista, está disponible en Netflix.