Por tercera ocasión entra a la pantalla la competencia “Reto 4 elementos”, esta vez en una versión denominada “Naturaleza extrema”, y en esa telerrealidad se encuentran dos puertorriqueños, Addylinette Castro y Jahn Lozada, quienes son parte del equipo de 24 participantes reconocidos.

Con la conducción de Montserrat Oliver, Adrián Di Monte y el también boricua José Figueroa en el backstage, la producción estrenó anoche, en el horario de las 8:00 pm, por TeleOnce. Di Monte, además de llevar la conducción, se convierte en el “león de la aldea”, desafiando a los competidores en cada ronda eliminatoria.

Tanto para Addylinette Castro como Jahn Lozada esta fue la primera experiencia en este tipo de competencia extrema en formato reality show.

Addylinette, de 21 años y natural de Dorado, es una “atleta de toda la vida”. Practica el voleibol de cancha y playa, además del crossfit. En su trayectoria deportiva ganó el nombre de “Baby Lion” por la pasión y ferocidad en su desempeño deportivo. Previamente participó en “Guerreros”.

Su entrada a “Reto 4 elementos” fue por una referencia, apenas un par de días antes, pero no titubeó en aceptar.

“Me informan como dos días antes de ir para Colombia y me lancé. Es una oportunidad única”, expresó la estudiante de periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón. “Yo no sabía lo que era ‘Reto 4 elementos’. Me vengo a enterar qué es, estando adentro y sí soy muy atlética, practico crossfit y todo esto me ayudó en lo que es la resistencia, la fuerza, la agilidad, pero también allá adentro no solamente esas cualidades eran las que me iban a llevar a llegar lejos. También son otras, como estar fuerte mentalmente, pero allá adentro también pude controlar las emociones y ser lo suficientemente fuerte para llevar todo eso bastante bien”, expuso, quien está complacida con la representación.

La competencia fue pregrabada en su totalidad, por lo que al momento de esta entrevista, ambos participantes contaban con la experiencia de todos los retos.

“Traté de hacer lo mejor que pude, en las cámaras, en la competencia, y pienso que es una buena plataforma para ayudarme a mantenerme en lo que quiero, que es el mundo del entretenimiento”, dijo la deportista.

Jahn Lozada, de 24 años, es hijo del integrante de El Reencuentro y exMenudo, Johnny Lozada. Entró a la competencia casi sorpresivamente. Al momento del llamado se desempeñaba como entrenador personal, pero sus aspiraciones están ancladas en el ámbito artístico, uno que conoce a través de la carrera de su padre.

“Quiero ser artista y todavía no hay nada, pero sí estoy trabajando algunas cosas para tratar de hacer lo posible”, dijo el aspirante a cantante. “De verdad que ser artista es mi sueño y eso mismo es lo que quiero hacer y lo voy a intentar”.

Contó que aún con su condición física, las condiciones extremas en las que se desarrollan los retos con obstáculos, en busca de vencer el aire, la tierra, el fuego y el agua, hicieron la competencia “muy difícil”.

Lozada anticipó que en pantalla se verá “mucha controversia”. De la experiencia se lleva el saber valorar más todo lo que tiene.