Este fin de semana, Warner Bros. Studios nos deleita con lo que se podría considerar un adelanto a la temporada de cine de verano con “Godzilla x Kong: The New Empire”, nuevo capítulo en la icónica franquicia de películas de monstruos. Se trata de la quinta entrega en el universo cinemático del llamado MonsterVerse y la segunda dirigida por Adam Wingard.

En esta ocasión, la trama nos lleva al reino subterráneo “Tierra Hueca”, en donde Kong está luchando con aclimatarse a una vida sin compañía. Pero todo esto cambiará cuando una señal extraña atrae a un grupo de científicos a su nuevo hogar y allí descubren que un antiguo titán amenaza con resurgir de su prisión. Y para enfrentarse a él necesitarán la ayuda de Godzilla, pasado contrincante de Kong.

Se trata de una propuesta muy divertida: La acción, efectos especiales y momentos cómicos están en armonía y proveen un viaje el cual familias y fanáticos de la serie disfrutarán por igual.

Las cintas dentro de este género se sienten cada vez más como una atracción temática, algo que a ciertas audiencias tal vez no les agrade pero que sirve como una buena distracción de lo tradicional. “Godzilla x Kong: The New Empire” es la experiencia ideal para ver en la pantalla más grande posible o incluso en una de las salas 4DX con tu “snack” favorito y una soda.

Las secuencias de peleas entre los titanes son eficazmente ejecutadas; el nivel de destrucción de monumentos históricos y localizaciones extranjeras es inmenso, tal como debería ser. Me gustó mucho que el equipo creativo aprovechara el elemento de los portales subterráneos para llevar estos conflictos a través del mundo. De igual forma encontré interesante que se siguiera explorando las diversas bases internacionales de Monarch, la organización que se encarga de monitorear y estudiar a los titanes. Para la próxima entrega me encantaría ver la creación de un gran equipo compuesto por una diversidad de agentes que provengan de las mismas.

El elenco humano de “The New Empire” hace buen trabajo; la manera en que se involucran fue mucho más efectiva en esta ocasión. “Jia”, personaje interpretado por la joven actriz Kaylee Hottle y que conocimos en “Godzilla vs. Kong”, juega un papel significativo en esta entrega y es excelente.

Rebecca Hall y Brian Tyler Henry continúan proveyendo unas decentes interpretaciones, pero es la adición de Dan Stevens al elenco la que se destaca. Su personaje, el veterinario “Trapper”, le añade una buena y necesaria cantidad de comedia y carisma a la cinta.

Hay muchas sorpresas y revelaciones en este nuevo capítulo que les encantará a los fanáticos, así que les aconsejo que eviten que les cuenten al respecto para que lo experimenten con la mente más limpia posible.

“Godzilla x Kong: The New Empire” estrena hoy en las salas de cine de la Isla.