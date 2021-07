Ilusionado y con muchas ganas de dar lo mejor para hacer creíble su personaje.

El cantautor Draco Rosa manifestó sentirse verdaderamente motivado con relación a su rol de detective “Cordero Castro” como invitado estelar en la séptima temporada de la serie televisiva The Bay (La bahía), dirigida por el puertorriqueño Gregori J. Martin.

“Dije que sí sin pensarlo dos veces”, expresó el artista durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo hoy en un restaurante del hotel Caribe Hilton, para hablar sobre el rodaje del proyecto.

“Lo vi como que medio mágico, que se me haya consultado. No lo pensé mucho”, añadió el actor encargado de darle vida a “Rico” en el filme Salsa (1988), quien confesó que “todavía tengo mucho que aprender” en términos de actuación. Precisamente, en este sentido, añadió estar “haciendo lo mejor posible, trabajando con una persona para tratar (de perfeccionarse). Me encanta”.

El artista confesó que dentro de las primeras experiencias, “me sentí de repente como un pescado fuera del agua, de repente, por un instante”, y agregó que al trabajar en cierta escena “me quedé medio congelado en ese primer día”. Draco, a su vez, adelantó que “esta temporada está llena de misterio y crimen”.

Del elenco que formará parte de este proyecto, durante el encuentro con la prensa también estuvieron presentes Mike Manning, Celeste Fianna, Najee De Tiege, Chiara D’Ambrosio y su hermana Bianca D’Ambrosio, Swen Temmel, Meadow Williams y Dante Aleksander, hijo del director de la serie, James Preston, Precious Mayes y Tania Mamery.

Draco se expresó en cuanto a la química con el talento del proyecto fílmico galardonado en numerosas ocasiones en sus temporadas previas.

“La verdad que el equipo es una buena energía. De verdad, me siento como en casa”, resaltó con una amplia sonrisa. “Sé que estoy alrededor de personas que se han fajao”, añadió el intérprete, y en un aparte adelantó sus intenciones de lanzar un álbum en noviembre.

La nueva temporada, titulada Island of Enchantment, será dirigida por el director puertorriqueño y ganador del Emmy, Gregori J. Martin, cuya familia es oriunda de Aguadilla, Puerto Rico.

Martin, criado en Nueva York, resaltó continuamente la alegría que siente por hacer realidad su anhelo de trabajar un proyecto fílmico en la Isla, deseo que nació en su infancia.

También fue enfático en su interés por resaltar los atributos de Puerto Rico a través de la serie de crimen y suspenso, cuya trama también se sitúa en esta isla.

“Estoy orgulloso de ser latino, pero más orgulloso de ser puertorriqueño”, mencionó. “Pienso que hay mucho que la gente no conoce sobre la Isla, y hay cosas que a veces la gente interpreta de cierta manera que no es”, sostuvo pensativo. “Puerto Rico es un sitio bien classy (elegante), tan bello, no solo visual, sino en cultura, en personas, en estilos, y quiero presentar eso”, reiteró Martin, quien prefirió evitar abundar en detalles sobre la trama de la serie en filmación, solo que veremos al actor Kristos Andrews (“Pete Garret”), quien caracteriza a uno de los personajes principales, en el reto de presentarse como héroe y como villano.

El director aprovechó para excusar a Andrews por su ausencia durante la conferencia de prensa, lo que atribuyó a “una emergencia personal”.

Tania Mamery hará el papel de “Roxana”. “Es bien especial porque mi mamá y mi hermana se llaman Roxana, así que tiene un significado bien especial”, dijo la también presentadora. “No nos parecemos mucho porque ‘Roxana’ es un poco más coqueta que yo (ríe). Ella es muy servicial, y a mí me gusta ser servicial, quizás en eso nos parecemos”. La hija del fallecido productor Topy Mamery compartió que estudió actuación en la Universidad de Miami. “Siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Se me presentó esta súper oportunidad en una serie tan establecida que me tiene muy emocionada”.

Del talento local, además de Draco Rosa y Tania Mamery, el cantante y actor Christian Pagán, el actor Yamil Ureña y Luisito Vigoreaux tendrán una participación en la serie, cuya primera temporada estrenó en 2010.

Fascinados con Puerto Rico

El resto de los actores presentes durante el compartir con la prensa reiteró desde el principio su fascinación por la Isla, por su gente y en especial, por la gastronomía.

Mike Manning fue de los primeros en expresarse al respecto. “Amamos la playa, la comida. Todo es bello”, dijo, y confesó estar encantado con “los tostones”.

James Preston secundó su sentir. “Mi primera vez. La gente es bien amable, pendiente a darnos lo que necesitamos. Amo la comida. No puedo estar más feliz”.

Swen Temmel compartió que “ha sido una experiencia bien agradable estar aquí, en Puerto Rico”.

El rodaje de esta temporada, escrita por Martin y la productora ejecutiva Wendy Riche, comenzó esta semana en Puerto Rico y abarcará locaciones en San Juan, Salinas y Canóvanas.

The Bay está disponible a través de PopStar TV y Amazon Prime Video en Estados Unidos.