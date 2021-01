A pocos días de culminar el primer mes del año, llegan nuevas producciones a las salas de cine y las diferentes plataformas de streaming.

Esta semana llega a nuestros cines la cinta puertorriqueña de baile Hope, además de la cinta de suspenso The Little Things. Esta última está protagonizada por tres ganadores del Óscar: Denzel Washington, Jared Leto y Rami Malek.

Por otra parte, la cinta de drama Our Friend llega a Fine Arts con la conmovedora historia de una pareja que recibe la ayuda inesperada de su mejor amigo tras un diagnóstico devastador.

Hope

La película puertorriqueña narra la historia de “Karinna” y “Carlitos”, dos hermanos estudiantes de baile que reciben la triste noticia de que su recital de fin de curso ha sido cancelado debido a la pandemia. Ambos vivirán un evento sobrenatural que los trasladará a experimentar, a través del baile, lo que verdaderamente significa tener esperanza.

Género: Baile

Elenco: Danny Albelo, Millie Román, Jean Paul Félix, Wardylitza Casanova, Bryan Cid, Jaime Colón y Alexandra Román.

Estreno: Hoy en cines regulares

The Little Things

La cinta de drama y suspenso sigue la vida de “Joe ‘Deke’ Deacon” (Denzel Washington), un alguacil que luego de ser enviado a Los Ángeles en una simple tarea de recopilación de pruebas se ve involucrado en la búsqueda de un asesino que aterroriza a la ciudad. Algo que poco a poco va revelando secretos inquietantes del pasado de “Deke”.

Género: Crimen/Drama/Suspenso

Elenco: Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto.

Estreno: Mañana en cines regulares y HBO Max

Our Friend

“Nicole” y “Matthew”, una pareja que luego de recibir una noticia que les cambiará la vida recibe una inesperada ayuda de su mejor amigo al mudarse a su casa para ayudarlos en el momento más difícil de sus vidas.

Género: Drama

Elenco: Dakota Johnson, Casey Affleck y Jason Segel.

Estreno: Hoy en Fine Arts

The Dig

Basada en hechos reales, la cinta de drama sigue a una viuda adinerada luego de contratar a un arqueólogo aficionado para excavar los túmulos de su propiedad. Sus descubrimientos, mientras se avecina la Segunda Guerra Mundial, revelará un pasado de Gran Bretaña ante su futuro incierto.

Género: Drama/Historia/Biografía

Elenco: Carey Mulligan, Ralph Fiennes y Lily James.

Estreno: Mañana en Netflix.

Palmer

La cinta de drama sigue la vida de “Eddie Palmer” (Justin Timberlake), una exestrella de fútbol de la escuela secundaria que, después de 12 años en prisión, regresa a casa para reconstruir su vida y termina formando un vínculo con un niño marginado de un hogar problemático.

Género: Drama

Elenco: Justin Timberlake, Juno Temple y June Squibb.

Estreno: Mañana en Apple TV+

Sundance Film Festival 2021

El primer festival de cine de 2021 arranca hoy con su primera edición virtual. Movie Network estará cubriendo estrenos como el del documental “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It” de la directora puertorriqueña Mariem Pérez Riera. Reseñas de algunos de los estrenos más anticipados de este año estarán disponibles en MovieNetworkPR.com/Sundance.