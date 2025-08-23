El rodaje de la quinta temporada de la serie “Emily in Paris” quedó suspendido en Venecia tras la repentina muerte del asistente de dirección Diego Borella, de 47 años, quien se desplomó durante la preparación de una escena en el Hotel Danieli.

El hecho ocurrió en pleno rodaje en Venecia

El suceso se registró el jueves 21 de agosto hacia las 7:00 p.m., cuando Borella participaba en la organización de la última secuencia de la jornada.

Según reportó el diario italiano “La Repubblica”, médicos presentes en el “set’ intentaron reanimarlo con un desfibrilador antes de la llegada de los servicios de emergencia y los carabineros, pero tras varios intentos fue declarado muerto alrededor de las 7:30 p.m.

Las primeras versiones apuntan a un infarto como causa del fallecimiento.

Una trayectoria reconocida en el ámbito audiovisual

Nacido en Venecia, Borella era director, guionista y asistente de dirección con formación en Roma, Londres y Nueva York.

Además de su trabajo en cine y televisión, desarrolló proyectos en literatura y artes visuales, destacándose en los últimos años en la escritura de poesía, haikus, cuentos infantiles y teatro.

Diego Borella ( El Tiempo / GDA )

Su repentina muerte generó un fuerte impacto tanto en el equipo de la serie como en la comunidad italiana.

Reacciones y suspensión temporal del rodaje

La producción de Netflix, protagonizada por Lily Collins, interrumpió de inmediato la grabación en señal de duelo. El concejal de Turismo de Venecia, Simone Venturini, expresó sus condolencias y destacó el legado artístico de Borella.

La nueva temporada de Emily in Paris, que tiene previsto su estreno el 18 de diciembre, desarrolla gran parte de su trama en Roma y cuenta con escenas grabadas en Venecia desde el 15 de agosto.

Tras el fallecimiento, se aplazó la filmación que debía extenderse hasta el lunes siguiente.