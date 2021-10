Desde que tengo memoria, al magnum opus de Frank Herbert, “Dune”, se le ha tildado de inadaptable. David Lynch hizo su versión en los ‘80, la cual fue un fracaso en la crítica y taquilla. Luego el cineasta Alejandro Jodorowsky intentó hacer su propia versión, y nunca se pudo materializar.

Ahora, Denis Villeneuve – cineasta que en los últimos años se ha demostrado como alguien más que capaz de dirigir una buena película de ciencia ficción, con “Arrival” y “Blade Runner 2049″ – decide tomar el reto y adaptar la mítica novela de ciencia ficción, con esta cinta que él llama “Part One”, esperanzado de que Warner Bros. lo dejará terminar su visión del texto de Herbert.

“Dune” tiene como protagonista a Paul, interpretado por Timothée Chalamet, y su historia comienza en un punto de su vida cuando su familia, los Atreides, se tienen que mudar al planeta Arrakis por orden del Emperador. En Arrakis esperan un sinnúmero de peligros, como los Harkonnen, los enemigos mortales de los Atreides, o el famoso gusano de la arena, que ha adornado las portadas de varias versiones del libro. Explicar más de “Dune” sería hacer casi una tesis, de lo complejo que es este universo e historia, y es aquí precisamente donde comienzan los problemas del filme de Villeneuve.

“Dune” como novela (lo poco que leí de ella como antesala del filme) es una compleja pieza que nos presenta un mundo que tiene muchas capas: religiones, familias, mitos, leyendas, profecías, sueños, you name it. No solo esto, sino que el libro tiene varios personajes como narradores, cosa que complica aún más el hacer una adaptación fidedigna. Precisamente, en este mundo tan complejo e interesante que tiene “Dune” es en lo que se concentra el guion del filme. Villeneuve, Jon Spaihts y Eric Roth, guionistas, construyen un mundo súper interesante – genuinamente quisiera que se haga la segunda parte del filme para ver más de este rico mundo que tiene “Dune” -, pero los guionistas se concentran tanto en crear un mundo que dejan a un lado a los personajes.

Adaptar personajes de una novela siempre es un reto porque la novela tiene la habilidad de llevarle al lector los pensamientos y lo que está sintiendo el personaje internamente. El cine obviamente no tiene dicha habilidad. Al concentrarse en construir el mundo los guionistas echaron a un lado a estos personajes (que por lo poco que leí del texto me consta que tienen potencial), haciendo que fueran poco interesantes, unidimensionales, y que nunca conectara (en ningún nivel) con ellos.

La película tiene un elenco masivo. Con nombres como Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, y como 5 actores de alto calibre más, creo que se puede decir que esta es la película más grande del año, en cuanto a nombre en el cast se refiere. Habiendo dicho eso, muchos de los actores son personajes secundarios que salen por poco tiempo en pantalla, algo que resulta decepcionante, especialmente en el caso de Zendaya, quien tiene su primera línea a punto de acabarse la cinta. En cuanto al calibre de las actuaciones…son buenos actores todos, no es novedad que den buenos performances, aún cuando el guion no les hace justicia.

Villeneuve está gritando por cuanto foro tiene que vean esta película en IMAX. Entiendo por qué. El espectáculo cinematográfico de “Dune” merece ser visto en la pantalla más grande que encuentren. La cinematografía de la película está genial, jugando entre mucho tiro amplio para demostrar el scope del mundo, o close-ups cuando nos debemos enfocar en algún personaje. Es una pena que Villeneuve no haya vuelto a colaborar con el legendario Roger Deakins para esta cinta, pero Greig Fraser – quien ha hecho la fotografía de varias cosas de Star Wars – se siente como en casa haciendo filmes a esta escala. Por otra parte, el score de Hans Zimmer también está muy bueno.

El filme acaba con un personaje diciendo que esto es “solo el principio”. No sé cómo le va a ir a esta cinta en la taquilla, pero me temo que este va a terminar siendo el principio, y también el final, de esta travesía de Denis Villeneuve con “Dune”. Ojalá me equivoque, porque no puedo esperar a volver a este mundo tan interesante que creó Herbert. Pero aún más, ojalá la secuela – de haberla – sepa tratar a estos personajes mejor que como lo hicieron en esta “Part One”.

“Dune” tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto.