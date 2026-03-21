Edward Norton, uno de los actores que formará parte del elenco de “Porto Rico”, la película dirigida por René Pérez Joglar (mejor conocido como Residente) aseguró que lo que viene por ahí es una película “muy política” y “muy provcadora”.

El estadounidense expresó su emoción sobre el proyecto fílmico que él producirá y participará junto a artistas como la estrella boricua Bad Bunny, Viggo Mortesen y Javier Bardem en una entrevista televisada con el presentador Stephen Colbert. No obstante, Norton indicó que los detalles del drama histórico se mantienen bajo estricta confidencialidad por el momento.

“Es muy político. Va a ser muy provocadora. Lo estamos manteniendo en secreto. Quien la dirige es René (Pérez) Joglar, mejor conocido como Residente y su banda Calle 13. Él es uno de los grandes artistas musicales y directores de Puerto Rico, él lo está dirigiendo. Y Viggo Mortensen está en ella. Y yo, y Javier Bardem y Bad Bunny", sostuvo la estrella de “Fight Club” y “Seven”.

PUBLICIDAD

Pero el también cineasta le reiteró al animador que el largometraje que contará parte de la historia de José Maldonado Román, mejor conocido como “Águila Blanca”, será “una da las películas más esperadas del 2027”.

Residente, por su parte, se manifestó entusiasmado por las palabras del artista, a quien catalogó de “amigo” y honró por su trayectoria en la pantalla grande.

“Todavía recuerdo la primera vez que lo vi en Primal Fear… una actuación legendaria. Qué honor tenerlo ahora en esta película", expresó el también cantautor.

La entrevista de Norton se da a más de una semana que arrancara el proceso de audición de “Porto Rico” desde la República Dominicana.

La agencia de “casting” VHO Casting compartió el anuncio desde su página oficial de Instagram, donde indicaron encontrarse en “la búsqueda inicial de talento masculino” que forme parte del “western” caribeño épico.

Para este “casting call”, la empresa que ha trabajado para gigantes como Netflix y Hulu convocó a “adolescentes y hombres de 12 a 30 años, que sean ”residentes de República Dominicana y Puerto Rico" para el proceso.

“Más adelante estaremos anunciando el casting oficial para los diferentes roles y tendremos oportunidades para talento femenino y otros rangos de edad”, lee el anuncio de VHO Casting.