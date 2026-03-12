Tras días de incertidumbre y la esperanza de grabar en terreno boricua, la producción de “Porto Rico”, película dirigida por el cantautor y cineasta Residente y protagonizado por la megaestrella boricua Bad Bunny, iniciará su proceso de selección de talento para el proyecto que comenzaría a rodar este año en República Dominicana.

La agencia de “casting” VHO Casting compartió el anuncio desde su página oficial de Instagram, donde indicaron encontrarse en “la búsqueda inicial de talento masculino” que forme parte del “western” caribeño épico que contará, hasta el momento, con actores internacionales como Viggo Mortesen, Edward Norton y Javier Bardem.

PUBLICIDAD

Para este “casting call”, la empresa que ha trabajado para gigantes como Netflix y Hulu convocó a “adolescentes y hombres de 12 a 30 años, que sean ”residentes de República Dominicana y Puerto Rico" para el proceso.

“Más adelante estaremos anunciando el casting oficial para los diferentes roles y tendremos oportunidades para talento femenino y otros rangos de edad”, lee el anuncio de VHO Casting.

Este anuncio se produjo a semanas de que trascendieran comentarios indicando que el proyecto fílmico ambientado en el Puerto Rico colonial del siglo XIX se grabaría en tierra quisqueyana tras no concretarse los acuerdos necesarios para filmar con el Gobierno de Puerto Rico.

Dicho suceso ha generado repudio en figuras como el actor Luis Guzmán, quien criticó a la administración actual por la falta de respaldo al proyecto que, según varios reportes, pudiera haber generado más de 4,000 empleos.

La noticia también llevó a la unión IATSE Local 494, que representa a trabajadores del sector cinematográfico en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, a manifestar su “profunda preocupación”, advirtiendo que más de 1,500 familias vinculadas al sector continúan sin empleo, mientras el potencial de crecimiento económico permanece detenido.

A finales de febrero pasado, el secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza,Jean Peña Payano, aseguró en entrevista con Puestos pa’ la Mañana (Radio Isla 1320 AM) que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) seguía evaluando la posibilidad de otorgar un incentivo a la producción.

El ejecutivo también enfatizó que no existe agenda escondida contra el intérprete de “Baile Inolvidable”.

PUBLICIDAD

“Se está evaluando como lo que es, una producción de cine por un artista urbano puertorriqueño. Se hará la evaluación en los méritos, no es que hay una agenda en contra del artista”, dijo.

El proyecto cuenta con el respaldo del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu y el guion fue coescrito por Alexander Dinelaris, ganador de un Oscar por la película “Birdman”. En un comunicado oficial, se expuso que la trama de “Porto Rico” gira en torno a José Maldonado Román, alias “Águila Blanca”, un revolucionario que luchó contra el colonialismo español a finales del siglo XIX.

El propio Pérez declaró por escrito que “la verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia” y que la película es “una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.