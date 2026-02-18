René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, se pondrá el sombrero de director de cine con el lanzamiento del largometraje “Porto Rico”, un “western” caribeño épico que será protagonizado por la megaestrella boricua Bad Bunny.

En un comunicado de prensa, revelan que el cantautor dirige el proyecto fílmino que también cuenta con las actuaciones de estrellas como Viggo Mortensen (Eastern Promises, Captain Fantastic, Green Book), Edward Norton (American History X, Birdman, A Complete Unknown) y Javier Bardem (No Country for Old Men), y otras figuras que aún están por anunciar.

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, expresó Pérez Joglar, en declaraciones escritas, asegurando que el proyecto cinematográfico se trata de “una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

PORTO RICO fue coescrita entre el mismo Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris (Birdman), combinando una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia impactante inspirada en hechos reales. La película, además, está producida por el artista boricua y Erick Douât, a través de 1868 Studios, así como Edward Norton y Bill Migliore, junto a Michael Bederman, para Class 5 Films.

“PORTO RICO”, además, incluye la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, Mike y Sukey Novogratz, y Noah Assad. El director ganador de múltiples premios Óscar Alejandro G. Iñárritu se desempeña como productor ejecutivo junto a Scott Budnick y su sello 1Community, Mike Novogratz, Sukey Novogratz, José E. Feliciano, Kwanza Jones, Henry R. Muñoz III y Noah Assad. UTA Independent Film Group representa las ventas internacionales.