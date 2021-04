Éktor Rivera es uno de esos talentos que ha podido abordar las artes en una diversidad de expresiones: música, actuación, teatro musical, pintura y ahora el cine. Su debut en el séptimo arte se da desde la piel de “El Inquieto Anacobero”, Daniel Santos (1916-1992), a quien trae al presente con la película “La última gira”.

Dirigida por Douglas Pedro Sánchez (’Sol de medianoche’), el filme se basa en la novela “Vengo a decirle adiós a los muchachos”, de Josean Ramos, con elementos de la ficción, lo que llevó a Éktor al estudio de este icono de la música popular latinoamericana en todos sus roles, para así atar esta nueva historia con honestidad, lógica y respeto a la persona y al artista que fue.

PUBLICIDAD

“Cuando me dieron el papel, fue redescubrir quién era Daniel Santos. La importancia que tenía en Latinoamérica; todo lo que hizo al principio en la era del bolero, y luego conocer la historia detrás del artista; los extremos, sus excesos, su vida completa, personal, que ha sido literalmente de película”, destacó el intérprete en videoconferencia desde su hogar en California. “Luego de eso me dan la oportunidad de hacer la música de Daniel Santos, así que fui depurando y deshilando cada palabra y cada gesto, cada respiración, para poder interpretarlas porque estoy haciendo con mi voz la voz de Daniel Santos, o por lo menos llevando esa esencia de lo que es Daniel Santos, y ese proceso en el estudio fue bien chévere. Era escuchar cada cosita y tratar de llevarlo a lo más real y lo más honesto que podía hacer en la música”.

La película inicia con un Daniel Santos retirado en Ocala, Florida, presto a escribir un libro e iniciar su última gira de presentaciones.

Del proceso de estudio del personaje, le sorprendieron los aspectos más íntimos del legendario cantante, como sus múltiples relaciones de pareja, cantidad de hijos, tiempo en la milicia y cercanía con Cuba.

“Fueron tantas cosas que fui descubriendo que dije, ‘Qué bueno que se está haciendo una película de su vida’, que no es biográfica. Estamos hablando de una película inspirada en la vida de Daniel Santos y siempre tiene su twist para hacer una película más interesante, pero van a ver todos los layers que tiene este personaje: político, su vida personal, excesos y, obviamente, la grandeza de él como músico y de su voz ante el mundo entero”.

PUBLICIDAD

La colocación de la voz al cantar, y al hablar, que era distinta, el carácter, el ímpetu al trabajar para llegar a ser más siendo aún un adolescente, fueron otros aspectos de la vida de Santos que el protagonista llevó a su representación dentro una trama que inicia en Ocala, Florida. Desde esa ciudad el cantante comienza a escribir su vida a la vez que se lanza a su última gira de presentaciones por Sudamérica. En ese nuevo viaje, se topa con dos nuevas sensaciones de la salsa romántica, “Marcela” (Isel Rodríguez) y “Miguel-Miguel” (Obie Bermúdez).

“Yo había hecho televisión y había participado en shows de televisión y todo, pero es la primera vez que trabajo en una producción de cine. He estado haciendo teatro y he estado haciendo muchas cosas, pero no cine, y siempre había querido hacer cine, y que se me dé la oportunidad con una figura como Daniel Santos, con un equipo maravilloso de actores, directores, todas las personas que estuvieran a cargo, eso fue lindo”, destacó el artista, que la pasada semana también se estrenó en la serie norteamericana “NCIS” con una participación especial.

Musicalmente la película presenta 12 títulos, entre estos, “El cumbanchero”, “”Vive como yo” y “Linda”, con la dirección y producción de la orquesta El Macabeo.

Yo intenté de todas las maneras lograr la esencia de la voz. Indiscutiblemente jamás voy a poder igualarla, pero llevar la esencia, el respeto de lo que conlleva su presencia y de su importancia” - Éktor Rivera, sobre su rol de Daniel Santos

“La última gira” se rodó en marzo del 2020 en distintos escenarios de Puerto Rico como Alto del Cabro, Hotel Fairmont El San Juan, Casa Aboy, Teatro Tapia, Muelle Panamericano y estudios de WIPR. El elenco reúne además a los actores y actrices Carlos Marchand, Aris Mejías, Modesto Lacén y Mariangelie Vélez.

PUBLICIDAD

En el Festival de Cine Latino de Filadelfia se presentará del 30 de mayo al 6 de junio.

En el proceso de estudio del personaje, Éktor Rivera conoció el carácter mujeriego del artista. ( JOSUE RIVERA-RIOS )

En rol de papá

Éktor Rivera terminó de filmar la película antes del nacimiento de su primera hija, Bria Yaré, fruto de su unión con la reportera y meteoróloga Yara Lasanta. Ese estreno en la paternidad hace cuatro ya cuatro meses, según dice, lo ha llevado a redirigir sus prioridades.

“Prácticamente tú tienes la expectativa durante nueve meses, deseas a un bebé, estábamos superlistos para tener un hijo, entonces cuando llega el momento, es redescubrirse día a día del tiempo que pensabas que tenías controlado, de repente se convierte en que tienes que aprovechar esos espacios cuando la beba está durmiendo para entonces hacer tus cosas, todo se reprograma; pero en mi caso he sentido un enfoque de prioridades más claro”, compartió.