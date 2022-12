Formar parte de un proyecto que además de promover el amor por la música inspira a dedicar tiempo a aquello a lo que se aspira, traza un gran triunfo para la actriz Didi Romero en lo que se convierte en su primera participación en un proyecto de Disney+.

La serie Gina Yei: Con todo el corazón y más cuenta con 24 capítulos y está pautada para estrenar el próximo 11 de enero, tanto en la plataforma streaming de Estados Unidos como en la de Latinoamérica. La emoción se acentúa en la joven intérprete al hablar del tema, con exclamaciones de alegría y risas constantes.

“Estamos muy emocionados. Estoy muy contenta”, confesó mediante llamada telefónica desde Boston, Massachusetts, donde se encuentra como parte de su gira artística del musical Six, en el que personifica a la reina Katherine Howard.

La personalidad determinante y jovial de su papel en la serie en español le complace a plenitud. “‘Gina López’ quiere ser la mejor compositora de reguetón del mundo. Gana esta beca para ir al Instituto Musical del Caribe, IMC, en Puerto Rico. Está súperemocionada porque es como decir Juilliard (Nueva York) de la escuela de reguetón. Ella se va a estudiar al instituto y ahí está su mejor amiga y su crush también”, explicó como parte de la trama dirigida por Raúl García.

“Luego se dará cuenta de que la idea que ella tenía en su cabeza, las expectativas, no son lo que en realidad pensaba. Se topa con muchísimos problemas, con muchísima gente que no se esperaba conocer. Poquito a poco se va a ver cómo cambia la perspectiva de los personajes y cómo van cambiando las metas”.

Didi también festeja que se trate de la primera serie original puertorriqueña para Disney+. “Estamos haciendo historia porque es la primera hecha en Puerto Rico, con muchos puertorriqueños trabajando en ella”, afirmó con orgullo sobre la serie que incluye la veteranía de Alfonsina Molinari, Wanda Sáis y José Brocco entre el novel reparto.

Al mirarse en el espejo de “Gina Yei” o “Gina López”, rememora su crianza en el mundo del entretenimiento con su madre, la cantante y presentadora radial Deddie Romero, y su abuela la conguera Sonia López, y los retos que conlleva abrirse paso en la industria artística.

“Uno cuando es muy chiquito, adolescente, tiene estos sueños, estas metas, estas expectativas, y luego cuando va hacia ellas se da cuenta de que no es tan fácil como la gente lo pinta. Nosotros vemos nuestros artistas favoritos, un Bad Bunny, Beyoncé, a todos estos artistas que lo han logrado entre comillas, porque muchas veces dicen que quieren hacer más. Vemos a esos artistas y nos metemos en la cabeza ‘Dios mío, yo quiero estar ahí, tiene que ser bien cool’. Pero ellos trabajaron demasiado para estar donde están ahora”, reflexionó sobre los esfuerzos.

“Cuando yo era adolescente yo era muy soñadora. Me encantaba soñar y tener todas estas metas y estas visiones. Gracias a Dios he logrado poquito a poco, y eso fue con mucho sudor, con mucho esfuerzo. Definitivamente, la disciplina fue una gran parte para eso”.

Pasará la Navidad fuera de su isla

Su compromiso con la puesta en escena de Six la fuerza a pasar las festividades navideñas en Boston, donde permanecerá hasta el 31 de diciembre.

“Mami viene para acá con un chispito de la familia el 26, así que no voy a estar tan sola”, valoró. “También voy a estar con las nenas (compañeras de la obra teatral), así que no voy a estar sola. Ya yo hice coquito para el corillo. Ellas nunca habían probado coquito y les gustó”.

La agenda del musical la llevará luego a Omaha, en Nebraska. Mientras vive su sueño en el ámbito profesional, el cansancio de vez en cuando se asoma. Pero sus aspiraciones siguen firmes.

“No te voy a mentir. Hay días en que uno no se siente bien. Hay días en que uno está como cuando uno era chiquito y no quería levantarse para ir a la escuela. Pues es igual”, confesó entre risas. “Son ocho funciones en la semana, cinco funciones un fin de semana, así que es muy difícil. Pero no lo cambio por nada”, sostuvo enfática.

“Todas las chicas son increíbles, de verdad. Tengo mucha suerte de estar con un elenco que me apoya tanto. Cuando salió la promoción de ‘Gina Yei’, cuando llegué al teatro, todas me abrazaron. No todos los días llegas al trabajo y es un ambiente tanto apoyo. Es muy lindo. Es muy refrescante también poder ver algo así”.