El chef británico Gordon Ramsay compartió que le fue diagnosticado cáncer de piel y se sometió a una intervención quirúrgica para eliminar un carcinoma basal de su rostro.

Ramsay publicó en su cuenta de Instagram una imagen de un vendaje sobre parte de su cara y cuello, y otra que muestra una línea de puntos desde el lóbulo de su oreja hasta la parte superior de su cuello.

“Estoy muy agradecido con el increíble equipo de The Skin Associates y su rápida respuesta para extirpar este carcinoma basocelular. ¡Gracias!“, escribió Ramsay en el pie de foto de su publicación. “Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana”.

Ramsay es la estrella de varios reality shows de cocina, entre ellos “Hell’s Kitchen”, “Kitchen Nightmares” y “MasterChef”. Su último programa, “Gordon Ramsay’s Secret Service”, se estrenó en Fox en mayo.

El carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel que se origina en las células basales, las cuales producen nuevas células cutáneas para reemplazar las que mueren, según la Clínica Mayo. Este tipo de cáncer de piel se presenta con mayor frecuencia en zonas de la piel expuestas al sol, como la cabeza y el cuello, y puede presentarse de diversas formas, incluyendo una protuberancia ligeramente transparente o marrón, indica Mayo Clinic.