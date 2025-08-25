Verónica Echegui, destacada actriz española, murió a los 42 años, según confirmó este lunes la Unión de Actores y Actrices a través de su cuenta oficial en X.

Verónica saltó a la fama con su protagónico en Yo soy la Juani y desde entonces se ganó un lugar predominante en el cine español. En 2022, ganó el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba.

Según informó el diario El País, la intérprete falleció por un cáncer este domingo 24 de agosto en Madrid. En tanto, trascendió en distintos medios que estuvo varios días internada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de esta enfermedad.

Echegui mantuvo un perfil bajo en los últimos meses. En sus redes sociales se puede ver que los últimos posteos que realizó fueron a mediados de junio al promocionar la serie cómica A Muerte, lo que sería su último trabajo.

Verónica Fernández de Echegaray nació el 16 de junio de 1983. Desde chica estuvo expuesta a las artes, puesto que en su familia tenía al Premio Nobel de Literatura José Echegaray y al comediógrafo Miguel Echegaray. A una temprana edad decidió que se iba a dedicar a la actuación e ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

Luego de algunas interpretaciones menores en la televisión, en 2006 protagonizó su primera película, Yo soy la Juani. Su rol en este filme la hizo saltar a la fama y fue nominada al Premio Goya a la mejor actriz revelación, uno de los reconocimientos más importantes de la actuación en España. Muchas veces fue seleccionada para integrar distintas categorías por sus actuaciones, pero no se llevó la estatuilla.

Desde entonces, tomó papeles muy destacados del cine español de los últimos años, como es el caso de Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel. Su carrera se destacó más que nada por las comedias y el cine social.

Sin embargo, en 2021 dio un gran giro y se volvió directora, guionista y coproductora del corto Tótem Loba. Se trata de una pieza de terror que revisa las tradiciones populares y la normalización de la violencia contra las mujeres. Fue ahí que ganó el Goya al mejor cortometraje de ficción.

Echegui estuvo en pareja con el actor español Alex García. Se conocieron en 2010 durante el rodaje de la película Seis puntos sobre Emma, que ambos protagonizaron. Allí nació el amor y mantuvieron desde entonces una relación sentimental por 13 años, que se volvió en una de las más admiradas del mundo del espectáculo español. Seis años después del inicio de su romance, volvieron a compartir set de rodaje en la película No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas, estrenada en el 2016.

A pesar de mantener un perfil bajo, ambos profesaban su amor abiertamente. Cuando la actriz ganó el Premio Goya por Tótem Loba en 2022, uno de los momentos más importantes de su carrera, ella le dedicó unas palabras a García: “Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo”.

Sin embargo, en 2023, tras varios rumores de crisis, confirmaron su separación.