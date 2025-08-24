La presentadora y comunicadora Yulianna Vargas utilizó su podcast “La vecina”, en YouTube, para expresar su sentir con relación a la práctica de usuarios de escribir comentarios negativos sobre su apariencia física.

Visiblemente emocionada, la talento de “Lo sé todo” (Wapa Televisión) comenzó el video haciendo referencia a un “post” que compartió en sus redes sociales la semana pasada, con una imagen en la que posa con un sensual vestido, y que acompañó con un mensaje de reflexión y agradecimiento por los compromisos que forman parte de su vida personal y profesional. Si bien valoró las expresiones de apoyo del público en esa publicación, decidió dedicar unos minutos para hablar sobre la práctica de algunos usuarios de lanzar comentarios ofensivos, reacción que ha tolerado por años.

“Llevo tiempo ignorando comentarios sobre mi cuerpo, sobre mi apariencia, sobre mi salud. Y voy a tomar como referencia este mensaje específicamente que publiqué hace unos días. Y lo publiqué sintiéndome bonita, sintiéndome poderosa, sintiéndome yo”, dijo.

“Me sentía linda y me siento linda. Se me ve un cuerpo, a mi entender, el cuerpo que tengo en este momento es mi cuerpo. Este cuerpo dio a luz a una muñeca. Este cuerpo se levanta todas las mañanas para trabajar. Este cuerpo siente y padece”, prosiguió, para luego compartir varios de los comentarios negativos.

“Mensajes como ‘estás muy flaca, te ves enferma’, o ‘eso no es saludable’, que entiendo que es no verme así, ‘se ve horrible’, ‘no se ve bien’, ‘antes te veías mejor’. ¿Quién sabe lo que yo estaba pasando antes?”, expresó, y abundó sobre la contradicción al criticar.

“Me veía de una forma, saben que con 35 libras más, pero para ese entonces estaba gorda, para ese entonces a lo mejor muchas de esas personas que hoy me critican porque estoy flaca o porque estoy muy delgada, porque estoy 20 libras menos de lo que estaba el año pasado…, ¿quiénes son? A lo mejor son las mismas personas que hoy me dicen ‘estás flaca, te ves mal’, pero a lo mejor para aquel entonces ‘estás gorda, deberías rebajar’”.

Yulianna compartió una anécdota sobre una mujer cuyo “saludo” al reconocerla en persona, fue criticarla. “Nunca olvidaré cuando me encontré con una señora saliendo de un elevador, y me dijo ‘¡qué horrible te queda ese pelo! Y estás gorda’. Y yo tengo que aguantarlo, ¿no? Tengo que aguantarlo porque soy figura pública”, indagó, y habló sobre cómo este tipo de conducta puede contribuir a alterar el estado emocional de cualquier persona en una situación similar.

“Ser figura pública no me convierte inmune a sentir, no me convierte inmune al dolor. Las palabras pesan. Las palabras hieren y tienen un impacto bien importante en la salud mental”, prosiguió enfática. “Yo también soy una mujer. Yo también soy mamá con emociones, con luchas, con inseguridades, con días que son buenos, con días que son malos, con días que son medianos. Con días que tengo que sacar la mejor cara y estoy sufriendo y me estoy comiendo por dentro o carcomiendo, y señores, estoy aquí dando cara”.

La periodista también planteó el malestar que ese tipo de críticas provoca en los seres queridos. “Lo más triste es que muchos escriben sin pensar en que comentarios como estos no solamente me afectan a mí, sino también afectan a mi familia y a mis seres queridos. Ellos también leen, ellos también sienten y también se preocupan”.

Yulianna aclaró que, a pesar del malestar generado por esta situación, seguirá atesorando por encima de todo el apoyo de quienes le brindan su cariño, y seguirá fiel a su esencia por servir.

“Voy a seguir siendo feliz, pero quiero dejar algo claro, que el silencio no siempre significa que no nos afecte. A veces callamos para no dar poder, vamos, para no dar poder, para no darle ese poder que mucha gente a lo mejor quiere para responder. Pero hoy yo levanto la voz no solo por mí, sino por todos los que en algún momento han sido víctimas de comentarios como los que les he estado mencionando, porque todos realmente merecemos respeto”, reiteró.

“A todos los que siempre me siguen y me dan mucho cariño, yo les envío eso de forma recíproca. A los que no, también los amo. Dios los bendiga”, concluyó su video.