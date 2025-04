Yulianna Vargas, presentadora de “Lo sé todo”, vivió un emotivo momento espiritual al ser bautizada el domingo, justo en el comienzo de la Semana Santa.

A través de sus redes sociales, Vargas compartió imágenes del bautismo en la Iglesia La Senda Antigua, ubicada en Toa Alta y liderada por la apóstol Wanda Rolón.

Vargas acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción y fe, asegurando que no fue ella quien eligió el momento, sino que “fue Dios quien me llamó… y no pude decir que no”.

“Hoy fui bautizada y sentí cómo se abría una puerta a una vida llena de luz, propósito y bendiciones. Fue un momento especial, significativo y profundamente transformador”, agregó.

Vargas agradeció a la apóstol y a la comunidad de la iglesia por acompañarla en este nuevo comienzo.

La presentadora cerró su publicación citando el versículo bíblico Marcos 16:16: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”.