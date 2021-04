La película puertorriqueña “El cuartito”, dirigida por Marcos Carnevale, cerrará el sábado la trigésimo séptima edición del Festival de Cine Latino que se lleva a cabo en Chicago.

El festival comenzó el jueves 8 de abril con la inspiradora ópera prima de Lissette Feliciano, “Women Is Losers”.

“El cuartito” es un drama de alto riesgo sobre cinco extraños de toda América Latina cuyos sueños quedan en suspenso cuando las autoridades de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico los detienen junto a un par de inmigrantes musulmanes en una sala de control de seguridad que apodan “El cuartito”.

Aislados del mundo exterior, y solo después de que los musulmanes fueron enviados a ser procesados por inmigración, el quinteto debe encontrar una manera de entenderse y trabajar en equipo para escapar antes de la noche de Acción de Gracias. Con una banda sonora escrita por el cofundador de Calle 13, Eduardo Cabra, y con una interpretación especial de Ricky Martin, “El cuartito” es una sátira mordaz sobre la política de inmigración y una celebración de la capacidad humana para encontrar puntos en común sin importar nuestras diferencias.

Marcos Carnevale comenzó su carrera como creativo en la industria publicitaria, trabajando para algunas de las agencias más conocidas de Argentina. Fundó su propia productora, Millecento en 1994 y comenzó a dirigir comerciales hasta el año 2000. Hizo su debut como director y guionista de largometrajes con “Noches de ronda” (Night Serenaders) en 1997. Tiene 13 largometrajes en su haber, alternando su trabajo como directora y guionista incluyendo “Elsa & Fred” (2005), “Anita” (2009), “Corazón de león” (Heart of Lion, 2013) y más recientemente “Corazón loco” (So Much Love to Give, 2020), actualmente en Netflix.

Información adicional y accesos a la cartelera a través de www.chicagolatinofilmfestival.org