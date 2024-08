En 2021, la carrera del actor Armie Hammer (“Call Me By Your Name”, “The Lone Ranger”, “The Social Network”) dio un giro de 180 grados al verse involucrado en un escándalo de acusaciones de abuso, acoso sexual y canibalismo.

Desde entonces, el actor que se perfilaba como una gran promesa de Hollywood, se ha visto afectado tanto en su vida personal, profesional y hasta en sus finanzas, pues ha puesto en venta su camioneta porque no tiene como costear la gasolina.

“Voy a vender mi camioneta. Desde que regresé a Los Ángeles, le puse unos 400 o 500 dólares en gasolina y no puedo pagarla. Ya no puedo pagar la gasolina”, dijo en un video en su cuenta de Instagram, donde muestra la camioneta GMC Sierra 1500 Denali del año 2017.

Hammer explicó que encontró una solución más económica y se compró un carro hibrido: “Tengo un coche nuevo. Es pequeño. Es un híbrido. Probablemente gastaré unos 10 dólares de gasolina al mes, y eso es todo”.

Aunque fue acusado de canibalismo, el actor negó haber “comido carne humana”.

La polémica

Hace tres años el nombre del actor estuvo en los titulares de la prensa tras la filtración (mediante capturas de pantalla) de supuestos mensajes con contenido escabroso que enviaba a mujeres por redes sociales.

“Necesito beber tu sangre” o “soy cien por cien un caníbal” son algunos de los mensajes que supuestamente escribió Hammer, que en todo momento describían acciones muy violentas.

El nombre del actor fue tendencia mundial durante semanas, especialmente después de que alguna de sus exparejas, como Courtney Vucekovich, confirmara a la prensa los “raros” fetiches sexuales de su exnovio.

Luego de eso tuvo que cancelar su participación en varios proyectos como: “The Billion Dollar Spy”, una película dirigida por Mads Mikkelsen, “The Godfather” (1972) en la que iba a interpretar al productor Al Ruddy, entre otras.

Hammer declaró que todas las actividades sexuales fuera de su matrimonio con Elizabeth Chambers, de la que se divorció en el2023, “completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participatorias”.