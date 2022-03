El estilista Johnny Torres, conocido por sus increíbles transformaciones de imagen, regresa a la televisión puertorriqueña.

Torres tendrá un espacio todos los lunes desde las 12 del mediodía en Las Noticias por TeleOnce llamado “Cita a las 12″.

Su amplia carrera por más de dos décadas dentro del campo de la belleza, lo traen de vuelta a este espacio donde estará compartiendo sus consejos sobre los cambios de imagen, tanto para la mujer como para el hombre.

“El regreso a la televisión me permite educar de manera directa a las mujeres y hombres puertorriqueños sobre las tendencias en belleza. En este espacio, donde puedo mantener a la audiencia informada sobre lo nuevo en cabellos, como lo es el corte, color, tratamientos y otros es una oportunidad que representa para mi otro reto. Me siento muy agradecido por la oportunidad que me da el Canal (TeleOnce) para esta sección”, dijo el estilista