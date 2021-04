Principios de 1992. “Inolvidable” y “No sé tú”, no paraban de sonar una y otra vez en la radio en la voz de un Luis Miguel de casi 22 años que se consagraba en el género del bolero gracias al disco “Romance”. En paralelo, un joven para nada desconocido en el medio artístico mexicano debutaba como cantante, con el apoyo de su madre Verónica Castro y con la clásica patadita de la suerte de Raúl Velasco. ¿Su nombre? Cristian Castro, el juvenil rival directo del ‘Sol de México’, en adelante.

Esta rivalidad es confirmada en el tercer capítulo de “Luis Miguel: la serie”. Aquí vimos cómo “No podrás”, un tema que se volvió un hit ese año, le hizo sombre al mismo Luis Miguel a pesar del éxito que le estaba significando “Romance”.

Con “No podrás”, el primer sencillo de su disco debut “Agua nueva”, el primogénito de la entonces reina de la televisión mexicana irrumpió en la escena musical en 1992, un tema sobre el desamor cargado de un sonido más moderno. Era una mezcla de pop y rock en un chico de buena voz, atractivo para las adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes.

Un golpe de suerte que le abrió las puertas del éxito

“No, fue un golpe de suerte tremendo. Recuerdo que después de ‘No podrás’ se vendieron más de tres millones de copias, que para ese entonces eran muchísimas. Todavía no había celulares ni nada de esa tecnología; estamos hablando de principios de los 90, y debo decir que extraño mucho eso, porque las sorpresas eran más gratas, y las pasiones eran más profundas. La música y los cantantes eran mucho más dimensionados por los seguidores, ya no es así. No podrás la hice con todo el corazón, pero la verdad nunca me imaginé que iba a ser tan exitosa”, declaró Castro al portal El espectador en 2020.

“No podrás”, tema que describe el final de una relación amorosa, está escrita por Alejandro Zepeda y Peter Skrabak y es actualmente un clásico de los noventa y una de las canciones emblemáticas de Cristian Castro.

Contrario a lo que experimentan otros cantantes que tras el primer hit no vuelven a sonar más, el hijo de Verónica demostró ese año que llegó para quedarse. Pero “Agua nueva” no solo fue “No podrás”. De este álbum podemos destacar también otros éxitos como “Solo dame una noche”, “Agua nueva”, “Diez mil lágrimas y “Para ti”.

Este disco, además, fue nominado al Premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino en 1993.

Lo que vimos en el capítulo 3

Este tercer episodio nos muestra la incomodidad que sentía Luis Miguel tras el éxito de “No lo harás” (No podrás) de Cris Valdés (Cristian Castro) en 1992. Un fastidio que se hacía constante luego de saber que el tema sonaba en todos lados y el cual podía amenazar su carrera, haciéndolo ver muy anticuado.

El episodio llamado “Suave” en alusión al éxito del disco “Aries” que Luis Miguel grababa ese año, nos muestra, además, el encuentro de ambos cantantes.