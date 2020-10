Lo que hasta el inicio de este año podía ser visto como un negocio antiguo, en este tiempo de pandemia resurge como una de las pocas actividades de entretenimiento -presencial- a la que el público está respondiendo de forma masiva, e incluso, se ha transformado en una oportunidad para que corporaciones le ofrezcan un espacio de recreación a sus clientes o empleados, y para que los estudiantes puedan recaudar dinero para sus futuros eventos.

Previo a la llegada del COVID-19 a la Isla el único drive in era el Auto Cine Santana, en Arecibo, fundado en 1957, y actualmente propiedad de Francisco Domínguez, quien en mayo pasado esperaba por que el Gobierno aceptara una propuesta que presentó para reabrir el espacio en medio del lock down. Ese ambiente de incertidumbre cambió positivamente para él, y para quienes han adoptado este formato como alternativa de ingreso o de mantenerse activos durante este tiempo, pues desde que reinició las funciones de películas a mediados de junio, el tráfico se le multiplicó, al punto de recuperar lo perdido en los meses en que estuvo cerrado.

PUBLICIDAD

“Ha sido mucho, mucho público, todos los días viene gente nueva”, dijo Domínguez, miembro de la familia fundadora del autocine. “Ha sido algo heavy. Ahora cuando empezaron las clases online, como que mermó un poco el volumen de gente durante la semana, pero en los fines de semana vuelve. Todos los sábados hemos tenido, excepto dos, hemos tenido sold out”, sostuvo.

La capacidad promedio de Auto Cine Santana es 200 vehículos. En este caso, el boleto se cobra individual a $3.50, y no por vehículo, como ocurre en la mayoría de los drive in que han surgido en este tiempo.

Domínguez tuvo que ampliar la nómina, sobre todo en el área de seguridad para velar por el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria exigidos por las autoridades de la salud. “Es un gasto adicional, pero se paga. La gente está siendo supercool, la gente hace la fila afuera, y ya la gente está acostumbrada a hacer fila en todos lados", indicó el dueño.

Lo interesante es que el tráfico de personas no necesariamente responde a una nueva producción en la pantalla grande, porque hasta el pasado jueves, no tuvo estrenos, sino al deseo de tener alguna recreación. “La gente viene por distraerse", comentó, quien desde el pasado jueves ofrece la película de estreno “Tenet” y este jueves, integrará “The War with Grandpa” con Robert De Niro.

La misma experiencia está teniendo Osvaldo Rocafort, de Empresas Rocafort y Lana Production, en el Drive-In Cinema en el estacionamiento del centro comercial The Mall of San Juan, que desde que abrió hace tres meses “ha sido un éxito” de taquilla, pues “es una excusa para salir”. Para el productor, sin embargo, no es un negocio de gran lucro, sin embargo, le da la oportunidad de mantener su empresa activa.

PUBLICIDAD

El público que está asistiendo a este drive in, particularmente, se está segmentando hacia adultos los miércoles y jueves, y de viernes a domingo, completamente familiar, por lo que Rocafort ha ido adaptando la oferta de películas para que responda a esas audiencias. Recientemente diseñó un bloque de filmes alusivos a los años 80, y “veías al público que acababa la película y hasta aplaudían”, según relató.

El ambiente que se crea en los vehículos se convierte en otro elemento de diversión. Compartió que ha visto personas que llevan almohadas y mattress que ubican en la parte posterior de los vehículos tipo pickup para hacer el espacio más acogedor.

A partir de la experiencia que está teniendo, Rocafort considera que el formato del drive in se mantendrá vigente por un largo periodo, al menos hasta que la gente recupere la confianza de reunirse en masa en un mismo espacio. “Realmente la gente, además de que están locos por salir, también hay mucho miedo de meterse a lugares cerrados con aire”, opinó.

Nuevos formas de “fundraising”

Tanto Rocafort, del Drive-In Cinema, y Mayra Ramírez, relacionista de Caribbean Cinemas -que también estableció un drive in en el área del Distrito de Convenciones en San Juan- destacaron que este tipo de negocio está siendo una alternativa recreativa para las corporaciones y una plataforma de recaudación de fondos para las escuelas y colegios. Para eso, ambos autocines brindan la alternativa de reservar un área o funciones completas.

“Esa parte nos ha funcionado muy bien. Estamos recibiendo muchos request de clientes de diferente índole y en ese sentido hemos tratado de ser flexibles y nos hemos podido ajustar a las necesidades del cliente, a qué tipo de actividad es, si es una actividad simplemente recreativa, que una empresa quiere llevar sus empleados, versus si es un fundraising, que es un poco diferente, y hemos podido ajustarnos desde tener el lote completo reservado hasta tener solamente una cantidad de vehículos reservados para una actividad y así hemos balanceado la manera de complacer a ese público”, detalló Ramírez.

PUBLICIDAD

Caribbean Cinemas Drive In presentará este fin de semana el estreno "The War with Granpa".

Caribbean Cinemas -que esta semana también presentará “The War with Grandpa” y la próxima, “Tenet”-, reabrió algunas de sus salas en la Isla, pero ante el escepticismo que puede haber todavía entre un gran sector del público, reconoce que el autocine es la alternativa de “innovación”.

La empresa, inclusive, está considerando modificar el costo de entrada, para que la persona que vaya sola o en pareja, no tenga que pagar el costo por vehículo de $25 (por un máximo de 5 personas), sino una cantidad menor.

Al nivel comportamiento de las personas respecto a los protocolos de prevención del COVID-19, los representantes de los distintos autocines coincidieron en que está siendo respetado sin mayores dificultades.

“La gente se ha comportado superbien, porque no es una fiesta y cuando comienza la película, la gente está mirando la película para no molestar al del lado, así que el mismo concepto cuida de eso”, detalló Rocafort, que de viernes a domingo, en el Drive-In Cinema presentará “Beetlejuice” y “Monster University”.

Seguirán abriendo

A los autocines existentes, se sumará el que abrirá este viernes, en los predios del restaurante La Finca, en Naguabo. Habrá funciones de viernes a domingo, para una capacidad de 200 vehículos.

El jueves, 14 de octubre, abrirá otro en el estacionamiento al aire libre del Centro de Bellas Artes en San Juan. Comenzará con la proyección de la película “Alladin”.