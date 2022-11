Cuando el programa “No te duermas” entraba en el séptimo año de transmisión -de un total de 19 que estuvo al aire- al animador Antonio Sánchez “El Gángster” le entró un culillo que, de un momento a otro, le dijo al productor y al director, Gabriel Suau y Kcho Santiago, respectivamente, que quería terminar el programa. La acogida que tenía el espacio de entretenimiento nocturno entre la audiencia local y que se reflejaba en las encuestas, lo asustó. Todavía lo piensa y no sabe si hubiera sido positivo seguir ese instinto, o haber continuado, como lo hizo.

“Creo que esa época era cuando estaban los ratings una cosa asquerosa, casi todo el mundo en Puerto Rico veía el show y yo, parece que me paniquié, no sé qué fue, que le dije a Suau, ‘¿Sabes qué?, quiero acabar el show hoy’”, contó. “Suau y Kcho por poco me dan una pela, pero llegó un momento en que tenía tanto miedo de no tener el éxito que tenía, que quería acabarlo arriba”.

PUBLICIDAD

Son estas historias aún desconocidas o pocas veces contadas las que el público podrá descubrir con el estreno este jueves de la película “Los lunes a las 9″, en la que nuevamente se verá al Gángster frente al programa que lo catapultó como presentador de televisión, pero también tras bastidores, desde el origen hasta la culminación del show que, precisamente, se transmitió por muchos años en el horario de los lunes a las 9:00 pm.

La película con matices documentales es un proyecto gestado por el productor Karlo Cabrera para J&N Entertainment y el director Kcho Santiago, por lo que para el animador este estreno está siendo uno libre presiones y un buen ejercicio para reflexionar sobre lo que significó el proyecto para la televisión puertorriqueña y para sí mismo.

“Es algo excitante y es algo de lo único en mi carrera que no he tenido el control”, comentó por vía telefónica.

Dice que no haría nada distinto a lo realizado en la historia de “No te duermas”, aún recociendo las controversias que generó por un estilo de comedia “distinta” y contenido “sexista”. Tampoco actuó pensando en que hacía algo mal y está convencido de que no volvería a la pantalla.

Creo que en esa época de la televisión, fue un fenómeno definitivamente” - Antonio Sánchez "El Gángster", sobre "No te duermas"

“De las cosas que hice, que posiblemente para alguna gente fueron un error y tal vez para mí también, uno aprende. Si tuvieras el escenario perfecto, no aprendes nada”, afirmó. “Si Milton Picón no me hubiese boicoteao’ en mis salidas, posiblemente nadie se hubiese fijado en mí, porque el éxito estriba en muchas cosas: Estar en el momento oportuno y en el lugar correcto, tener las herramientas y los elementos que la gente quiere en ese momento, y también suerte de que todas esas cosas se den a la vez y poder tener el escenario perfecto para poder realizarlas”.

PUBLICIDAD

En el furor de acaparar las encuestas que para entonces las realizaba Mediafax (en la actualidad se usan las de Nielsen), indicó, trabajaba para divertir sin necesariamente pensar en que iba en contra de lo que hasta entonces se veía en la pantalla, salvo excepciones como el programa “Sunshine’s Café”, que también impuso un estilo de comedia más arrojada que lo ordinario.

Que la comedia era distinta, sí era distinta, que era sexista, sí era sexista; usábamos los elementos que nos gustaban en ese momento a la gran mayoría de los latinos, que son mujeres bellas, poder reírte, poder pasarla bien, esos eran los elementos que utilizábamos. ¿Que los utilizamos porque era algo malo? No” - Antonio Sánchez "El Gángster"

“Si vienes a los tiempos de hoy, yo hacía Disney Channel básicamente, lo que pasa es que entro a la televisión cuando era bien conservadora y no se habían roto esos estereotipos, o ese patrón que existía en la televisión”, subrayó.

La fórmula del Gángster rodeado de mujeres en bikinis o gstrings, puntualizó, ya pasó y no funcionaría en el presente. “Amigos que estén ahora arrancando, olvídense de que ‘No te duermas’ existió, hagan otra cosa, busquen, salgan a la calle, de qué es lo que la gente está hablando, de qué es lo que se quieren reír, y armen una cosa totalmente nueva”, exhortó. “No es porque me están cogiendo la fórmula, o que me robaron segmentos del programa, de corazón, echen pa’lante, ya lo que iba a hacer, lo hice y gracias a Dios tuve el apoyo del público, tuve el éxito más grande posiblemente de show alguno en la televisión de Puerto Rico”, apuntó para seguido asegurar que no extraña el medio al que le dedicó cerca de una veintena de años.

De paso opinó que aún no hay espacio en la televisión para un formato distinto “y romper esquemas”, sin que “los changuitos” se ofendan. “Para eso están las redes... porque en las redes haces lo que te da la gana”.

PUBLICIDAD

La radio, sin embargo, no la suelta. Todavía le entusiasma madrugar para animar “El Circo”, de Mega, conjuntamente con Funky Joe, Tita Guerrero y Markito. Allí se le escuchará, bromeó, “hasta que me muera encima del micrófono”.

“Los lunes a las 9″

El guion de la película que llega este jueves a las salas de cine locales fue escrito en conjunto entre David Noris, Jorge González y Kcho Santiago (quien también dirige). Toma vida entre los documentos históricos del programa (piateje original) intercalados con escenas grabadas exclusivamente para el proyecto y con entrevistas actuales al mismo animador; al productor Suau; al líder de Morality In Media, Picón; el comediante Johnny Ray, así como a muchos de los talentos que lo integraron, entre estos, Jailene Cintrón y Angelique Burgos.

La premier desde Caribbean Cinemas en The Outlets at Montehiedra será hoy, lunes, a las 8:00 pm, a través de Wapa Televisión, y seguido a las 9:00 pm, será el especial “Yo fui un poder de la semana”.