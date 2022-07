El presentador y comediante Antonio Sánchez “El Gánsgter” revolcó las redes sociales este pasado fin de semana al publicar un vídeo con la recordada música y elementos de la escenografía del desaparecido programa No te duermas. El también locutor acompañó la publicación con la palabra “PRONTO”.

Entre las peculiaridades que aparecen en el vídeo de 25 segundos de duración, están la puerta por la que entraban los invitados al programa, un micrófono con las iniciales del programa y el famoso mueble en forma de labios.

A pesar de los cientos de comentarios que ha recibido la publicación, en su mayoría de seguidores pidiendo el regreso del programa a la televisión, el locutor no ha soltado prenda sobre qué es lo que presentará.

Tras la cancelación de No te duermas en el 2008, luego de una trayectoria de casi 19 años -por Telemundo- en la que gozo del respaldo de la teleaudiencia, el espacio se ha mantenido presente en la cultura popular del país gracias a sus recordados personajes y segmentos.

En el 2012, a través de TeleIsla (canal 7), se presentó No te duermas Retro, proyecto en el que se emitían los clásicos segmentos del espacio de comedia. Ese mismo año, por el canal Punto 2, fue al aire La bóveda del Gangster, producción que integraba lo mejor de No te duermas, Minga y Petraca, y Esto no es un show.

Luego, en el 2019, No te duermas regresó, pero en esa ocasión al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con No te duermas: Una noche más, espectáculo que logró un lleno total.