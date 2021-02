Si algo pudo evidenciar el comediante y músico Alfonso Alemán durante su emergencia de salud fue el poder sanador que tiene el gozar de un buen sentido del humor.

Mantenerse positivo, chispeante, como suele ser, ha sido determinante en su recuperación luego de sufrir un accidente con una herramienta que le impactó el ojo derecho, causándole unas heridas por las que casi pierde ese órgano.

Afortunadamente lo puede contar y sentirse agradecido de tener su ojo derecho en su lugar y poco a poco recuperando la visión.

“El sentido del humor es la mejor medicina para el ser humano. Tengo una recuperación que ni el mismo doctor la cree. Tengo tres operaciones en un mes y no iba a ver, ya veo un poquito. Me iban a sacar el ojo y míralo ahí, y ese hematoma no es del accidente, es de la anestesia, que si no, no tuviera eso”, compartió este lunes por videoconferencia, a pocos minutos de volver al estudio del programa “Pégate al mediodía”, de Wapa, con su personaje más emblemático, “El Guitarreño”.

Me pude haber matado, porque ese disco se partió en tres pedazos, me pudo haber cogido la yugular” - Alfonso Alemán, comediante

Esta experiencia no quedará grabada únicamente en sus memorias. Alemán ya le envió un arreglo musical al cantante dominicano Kinito Méndez para que le grabe el tema “Por este ojo no te veo, pero por este te veo”. Con este merengue por estrenar, volverá a sacarle partido a sus dotes como músico, pues por mucho tiempo formó parte de la desaparecida orquesta Zona Roja.

“Vamos a ver si sale”, comentó de la canción esperada.

Alemán fue recibido desde tempranas horas del día en los programas de Wapa, hasta llegar a su casa "Pégate al mediodía".

Alemán aprendió durante los pasados dos meses, tiempo en que estuvo fuera de la pantalla, a tomar la vida con más calma. El día en que ocurrió el accidente, el pasado 11 de diciembre, salió a toda prisa del canal para poder estar pendiente de quienes le hacían unas mejoras en su hogar. Entonces, observó que había una viga de 20 pies, la quiso cortar a la mitad de la medida y en ese proceso, se le cayó la herramienta y se partió la pieza que le causó las heridas en el ojo.

“La vida hay que cogerla con calma, uno no se puede desesperar; aprendí a no desesperarme, porque soy bien desesperao’”, dijo.

Algo que lo mantenía ansioso era su deseo de volver a la televisión, porque también le ha conmovido el cariño que le ha expresado el público.

“No sabía que me querían tanto”.

Durante este mes el intérprete deberá asistir a citas de seguimiento médico cada semana, tomar los medicamentos, guardar los descansos y no conducir. La expectativa es que, una vez baje la inflamación, pueda recuperar aún más la visión, y más adelante considerar el uso de espejuelos, o la colocación de un lente intraocular.