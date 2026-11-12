Los cuentos de campo de Puerto Rico y el cine “slasher” de los años setenta y ochenta darán nueva vida al mito tradicional con el estreno virtual de “El Jacho: Una leyenda puertorriqueña”, un cortometraje de horror independiente que llegará este viernes, 13 de noviembre a la plataforma YouTube mediante el canal de MonoVisión PR.

Escrita por Magdiel Jobad Rodríguez y Adrián Borges Estrada, quien también fungió como director, la producción de 22 minutos ambienta en la década de 1990 el relato popular de Jacho Centeno, el pescador condenado por encender una cruz para alumbrar su camino en el monte. La trama sigue a un grupo de jóvenes que se traslada a una residencia en la montaña, donde encara la amenaza del ente sobrenatural.

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“La realidad es que es un trabajo con mucha responsabilidad porque todos tenemos una versión del Jacho, o los que conocemos de la leyenda tenemos una versión de El Jacho o de cualquier otra leyenda. La primera vez que conocimos sobre El Jacho fue la versión de Orocovis, pero luego descubrimos que había una versión en Ponce, que había otra versión en las costas; así que tratamos de darle esos ‘easter eggs’ de las diferentes versiones de la leyenda al personaje”, explicó Borges Estrada en entrevista telefónica con Primera Hora sobre la propuesta, que debutó en el Screamfest Film Festival en Nueva Orleans y pasó por el Lusca Film Fest en 2023, antes de recorrer certámenes en Colombia, Costa Rica, México, Chile y España.

Borges, cuya trayectoria se concentró mayormente en el teatro y la comedia, abordó por primera vez el género de horror junto a más de 50 profesionales de la industria cinematográfica local.

El proyecto, desarrollado en conjunto por MonoVisión PR, Imagine8, Cine PR y Lonely Park, resolvió retos logísticos en apenas cinco jornadas de fotografía principal.

El cortometraje estará disponible de forma gratuita tras un exitoso recorrido por festivales internacionales. ( Suministrada / MonoVisión PR )

“Como sabíamos que no íbamos a tener mucho presupuesto, dijimos: ‘Vamos a enfocarnos más que en las muertes de los personajes, que es por la razón por la cual la gente viene a ver ‘slashers’; en desarrollar bien los personajes para cuando muera la gente les tengan un poco de empatía’. Fue un horror tanto frente a las cámaras como detrás, porque tuvimos que inventarnos maneras creativas para poder sacar el proyecto”, detalló el director.

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Entre las complejidades de rodaje sobresalió la ejecución del maquillaje y efectos prácticos a cargo de Tanisha Hernández, labor que requirió filmar secuencias en orden inverso para maximizar tiempo y recursos.

“Teníamos que filmar las escenas de atrás para adelante: estar tres horas maquillando al actor o a la actriz, filmar la escena de él o ella ya muerto, limpiarlo, quitarle el maquillaje y filmar lo que viene antes de la muerte”, relató Borges Estrada.

A la propuesta visual se sumó la obtención de los derechos del tema “Viernes 13” del rapero puertorriqueño Vico C, gracias a acuerdos con Rimas Publishing y Universal Music para su circuito en festivales.

“Sale el viernes 13, obviamente, por las razones que todos conocemos, pero también dentro del cortometraje se van a llevar una pequeña sorpresa con la canción ‘Viernes 13’ de Vico C. Fue un proceso bien bonito y la disposición de la disquera de darnos los derechos para poner esa icónica canción que todos los boricuas conocemos era algo que sentíamos que era perfecto para que fuera en viernes 13”, sostuvo el realizador.

“Es una oportunidad que surgió orgánicamente, con mucho respeto y con mucho entusiasmo. Yo soy fanático de Vico C y de la canción, y qué mejor tema para un ‘slasher’ de horror boricua que ‘Viernes 13’. La gente se la disfrutaba y la cantaba en los créditos cuando la veíamos en vivo; era una emoción para pelos”, apuntó.

Reconocimiento internacional y mirada comunitaria

Durante su recorrido, “El Jacho: Una leyenda puertorriqueña” conectó con audiencias fuera del país tanto por el rescate de la tradición oral como por sus soluciones técnicas.

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“La diáspora está bien interesada, bien entusiasmada por ver historias de Puerto Rico, y que escogiéramos una leyenda urbana local para hacer este tipo de proyecto llama mucho la atención y abre un mundo de oportunidades para más proyectos que, ahora mismo, se están dando para cortometrajes y para cine local. Realmente en Latinoamérica fue bien impactante ver esa reacción de países en donde fue el proyecto, como Colombia, Costa Rica, a México; fueron festivales que nos recibieron con mucho, mucho amor y entendieron cuál era el mensaje de lo que estábamos tratando de hacer”, manifestó Borges.

El cortometraje también sumó galardones en eventos especializados, incluyendo el premio a Mejor Dirección para Borges Estrada en el Puerto Rico Queer Film Festival.

“En cuanto a la parte ‘queer’ del proyecto, siempre estuvo incluido en el guion, siempre fue una parte fundamental; no necesariamente lo estábamos vislumbrando ‘queer’ directamente, era parte de la temática de la historia y surgió de una manera bien orgánica. Al final del día, ‘El Jacho’ es una historia de muchas cosas, pero es una historia de amor. En estos tiempos hace falta historias en donde nos podamos sentir reflejados y en lugares seguros... El Jacho es un aliado, es un aliade”, indicó.

Acceso libre para la audiencia y planes a futuro

Pese al interés comercial de colocar la pieza bajo esquemas de suscripción o alquiler digital, MonoVisión PR optó por abrir el acceso de forma pública y gratuita en YouTube.

“Nuestros proyectos deben ser vistos, deben ser visibilizados; el puertorriqueño quiere verse en pantalla, pero también hay una realidad y una percepción sobre el cine boricua que la nueva cepa está tratando de cambiar: que la gente llegue y se dé la oportunidad de escuchar sus propias historias”, puntualizó Borges.

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El cortometraje sirvió además como prueba de concepto para un largometraje homónimo cuyo guion ya está terminado y se encuentra en etapa de desarrollo y búsqueda de financiamiento.

“El cine es para trascender; no es simplemente para verse y apreciarse, es para después de salir de la sala comentarlo, dialogarlo y analizarlo. Entendíamos que no había una mejor manera que estuviera gratuitamente en YouTube para que la gente tuviera esa experiencia”, concluyó el director, invitando al público a compartir sus críticas y reseñas en plataformas como Letterboxd.

De forma paralela, MonoVisión PR encamina otros títulos en su carpeta de producción, entre ellos el largometraje de sátira social “Levittown”, microcortometrajes para redes sociales y proyectos documentales.