El locutor y presentador “El JD” anunció este viernes su salida del programa “Ahora es que”, que transmite TeleOnce, debido a que el cambio de horario que sufrirá ese espacio de entretenimiento, le confligirá con otros compromisos profesionales.

Fue parte del programa, que también conduce Shalimar Rivera, por los pasados cuatro meses, cuando estrenó en la pantalla local.

“Lamentablemente hay decisiones que no están en nuestras manos, como es la determinación del canal de cambiar el programa a un nuevo horario. Este cambio no me permitirá continuar como talento de ‘Ahora es que es’ debido a que conflige con otros compromisos profesionales previos”, publicó el animador en su cuenta en Instagram.

El JD agradeció al canal y a la producción del programa “por haberme permitido formar parte de este gran proyecto desde su inicio” y les deseó éxito.

“Siempre me consideraré parte de su familia. Nos vemos PRONTO”, concluyó.