La cuarta gala de Revelación moda, transmitida anoche por Telemundo, sorprendió a los jueces por la creatividad de los participantes, quienes se enfrentaron al reto de realizar una pieza de alta costura con tela de mahón y tan sólo $100 para la compra de este material y otros que determinaran utilizar. De esta forma, la combinación de la también llamada ‘mezclilla’ con otros elementos lograron una pasarela sumamente variada que contó con brillo hasta colas y cuellos exuberantes.

“Estamos celebrando la versatilidad de uno de los textiles más famosos del mundo. Por eso hoy le rendimos homenaje al mahón”, comentó la animadora Ivonne Orsini al comenzar el programa, para luego dar a conocer algunos detalles sobre el proceso de costura de los participantes y los comentarios de sus mentores, entre ellos la maestra diseñadora Carlota Alfaro e Isaac Johan, también coanimador del reality show.

Llama la atención la honestidad de los anteriores, que muchas veces pasman a los participantes, pero a la vez imparten credibilidad y emoción al proyecto. Como juez invitado estuvo el reconocido diseñador Luis Antonio, quien se destacó por ser muy vocal e incentivador con sus comentarios.

En esta ocasión fue Miguel Figueroa el triunfador de la noche.

“Miguel, todos estamos bien orgullosos de ti y hoy lo demostraste. Tanto así, que hoy tú eres el ganador de esta gala”, le indicó Ivonne al diseñador.

“Quiero dedicar esta pieza a todos los maestros de bellas artes de esta Isla”, respondió por su parte Miguel.

“¡Te felicitol Eso es un vestido de ‘red carpet’; se ve bien construido, bien hecho y está bien editado; tu ella (la modelo) se ve como una diosa”, expresó Julio Núñez, relacionista público, editor de modas y jurado que se caracteriza por su sinceridad y crudeza en sus comentarios.

Edmarie Díaz, Keke Rohena, William Murphy y Christian Reyes fueron los otros cuatro con las mejores creaciones, según los jueces. De hecho, se anunció que estos, junto al ganador, tendrían un reto especial para la semana próxima, el que no fue revelado.

Al mismo tiempo, los menos favorecidos por el jurado fueron Jimmy Joseph, Yamil Rivera, Meily Fernández y Eileen Acevedo. De los anteriores, fue ésta última la eliminada de la noche.

“Tienes un gran potencial; no vienes a demostrar que estás empezando. Aunque ya no estás en la competencia este trabajo para ti no se acabó, tú lo sabes, tú vas a ti. Se que estás ‘ready’ y y voy a ti”, le expresó a Eileen la anfitriona del espacio.