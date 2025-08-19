Los niños de Puerto Rico tendrán una nueva alternativa de entretenimiento y aprendizaje con la llegada de “El Míster” a la pantalla de TeleOnce, a partir del sábado, 23 de agosto.

La vicepresidenta de Programación y Operaciones del canal, Luani Pellot, anunció este martes que las cápsulas educativas se transmitirán los sábados y domingos de 6:00 a.m. a 7:30 a.m.

“Nos place anunciar que nuestra oferta de programación infantil continua creciendo y ahora nuestros niños podrán disfrutar de las cápsulas educativas de ‘El Míster’”, expresó Pellot en un comunicado de prensa.

El creador del personaje, Reinaldo Acosta Delgado, es maestro de Educación Física con casi dos décadas de experiencia, quien combina enseñanza y entretenimiento para promover el desarrollo de la niñez. Durante los pasados 15 años ha dado vida a “El Míster”, un personaje que utiliza la música para transmitir valores y conocimientos.

“Este proyecto es la manera en que cumplo mi misión como educador: llevar alegría, valores y aprendizajes a través de la música. Ver que, gracias a TeleOnce, cada vez más niños tendrán acceso a estos mensajes y ejemplos positivos me llena de esperanza y reafirma mi compromiso de aportar a una niñez más feliz, sana y llena de oportunidades”, destacó Acosta Delgado.

Las cápsulas cubrirán temas básicos como los colores, las vocales y las tablas de multiplicación, entre otros.