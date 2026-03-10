Winnie The Pooh, el personaje infantil creado por el escritor inglés A.A. Milne, cumple 100 años desde su aparición en 1926.

El osito, protagonista de libros, películas y productos culturales, surgió en un relato inspirado en el hijo del autor y sus juguetes. Un siglo después, la figura continúa presente en la industria cultural, en el cine y en discusiones públicas que han marcado su trayectoria.

El personaje apareció por primera vez en octubre de 1926 con la publicación del libro escrito por A.A. Milne e ilustrado por E.H. Shepard. En las historias, el propio Pooh se describe como un osito “de muy poco cerebro”. Con el paso del tiempo, el personaje se convirtió en una referencia dentro de la literatura infantil.

El relato original se inspiró en Christopher Robin, hijo del autor, y en una colección de peluches que incluía a varios personajes que luego formarían parte del Bosque de los Cien Acres. Entre ellos estaban Pooh, Piglet, Ígor, Búho, Conejo, Cangu y su bebé Rito.

Dos años después se publicó un segundo libro en el que se incorporó Tigger al grupo. La obra fue traducida al español como “El osito Winnie Pu y la casita de Igore”.

Expansión global y presencia en el cine

La compañía Disney obtuvo los derechos del personaje y de sus historias en la década de 1960. En 1966 se estrenó el primer corto animado del estudio, en el que se consolidó la imagen del personaje con una camiseta corta roja.

Con el paso de las décadas, los libros se publicaron en decenas de idiomas y surgió una amplia línea de productos, entre ellos peluches, mochilas, loncheras, relojes y adaptaciones cinematográficas.

Entre las producciones recientes figura la película “Christopher Robin” estrenada en 2018. En esa historia, el actor Ewan McGregor interpretó a una versión adulta de Christopher Robin que se reencuentra con Pooh.

Kevin Kern, gerente senior de investigación en los archivos de Walt Disney en Burbank, California, afirmó: “Winnie The Pooh somos todos”.

Kern agregó: “Él muestra todas las emociones que nosotros mostramos. Ve las cosas que nosotros vemos. Tiene las dificultades que nosotros tenemos, sea que esté intentando subirse a un árbol para agarrar miel o comprender a sus amigos”.

También señaló: “Está tan lleno de sabiduría que él mismo no siempre se da cuenta de que la está compartiendo, y eso es eterno”.

Apariciones en política, debates y nuevas adaptaciones

A lo largo de su historia, el personaje también apareció en contextos fuera de la ficción. En 1972, Disneyland organizó un desfile con Winnie The Pooh como alternativa simbólica a la contienda presidencial entre Richard Nixon y George McGovern.

Décadas después, el personaje volvió a aparecer en debates políticos cuando críticos del mandatario chino Xi Jinping afirmaron que existía un parecido entre el líder y el osito. Posteriormente, censores del Partido Comunista trabajaron para retirar de internet referencias al personaje.

En 2023, tras la expiración de los derechos de autor en Estados Unidos, la figura del personaje fue utilizada en distintos contextos. Uno de ellos fue un panfleto distribuido por un distrito escolar de Texas en el que Winnie aconsejaba a los estudiantes durante un tiroteo escolar con la recomendación “Correr, esconderse, pelear”.

Ese mismo año apareció la película de terror de bajo presupuesto “Winnie the Pooh: Miel Y Sangre”, en la que el personaje fue presentado como un villano armado con un cuchillo. La producción recuperó su presupuesto inicial con la recaudación obtenida en taquilla.

El animador Mark Henn, quien trabajó en la película animada “Winnie the Pooh” estrenada por Disney en 2011, recordó su experiencia al dibujar al personaje. “Definitivamente él trae alegría”, afirmó.

Henn agregó: “Es muy tranquilo. Incluso cuando se molesta, hay una calma en su manera de ser, que es lo que creo que atrae a mucha gente”.