Clarence Nash es el autor que está detrás de este icónico personaje. Todo empezó cuando el conocido actor de voces fascinó a la compañía Disney al cantar con una voz particular el tema ‘Mary Had a Little Lamb’, según registros históricos. Desde ahí, esa voz que combina un rasgado particular con un tono infantil e inocente ha sido inconfundible para millones de personas que crecieron viendo las aventuras del Pato Donald.

El 90° aniversario de la creación del personaje animado es este 9 de junio. De acuerdo con el portal informativo Infobae, en 1934 tuvo su primera aparición en el cortometraje ‘La gallinita sabia’, y, desde ahí, tiene un papel estelar en más de 150 películas.

Ante eso, Disney+ incorporará en su plataforma dos cortos icónicos del Pato Donald de 1950: ‘Quien ríe de último’, y ‘Loco por Daisy’, y brindan productos alusivos al personaje que podrán encontrar en puntos físicos y digitales.

Estos son algunos datos curiosos del Pato Donald de toda su trayectoria:

Sus primeros años de vida

Generalmente Donald es iracundo, orgulloso y egocéntrico, esto en parte por la poca suerte con la que corre el personaje. Aun así, por lo general, inicia los filmes con gran positivismo. Luego de debutar en 1934 con ‘La gallinita ciega’, Donald se convierte en el enemigo de Mickey Mouse en el cortometraje ‘Orphan’s Benefit’, y luego protagonizó otras películas como ‘Don Donald’ e ‘Inventos modernos’.

Su rol protagónico en propaganda antinazi durante la Segunda Guerra Mundial

Se trata del cortometraje ‘Der Fuehrer’s Face’ (El rostro del Führer) en 1943, esto fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde el personaje es tonto, inocente ye es obligado a laborar en una fábrica alemana. De acuerdo con el medio DW, el pato pelea por el totalitarismo. La película ganó premio Oscar a mejor cortometraje de animación en ese año.

Un personaje multifacético

El Pato Donald ha sido jardinero en ‘El jardín de Donald’, (1942); profesor de matemáticas (Donald en la tierra de las matemáticas, 1959); chef, en ‘Chef Donald’, (1941); golfista, en ‘La partida de golf de Donald’, (1938); apicultor, en ‘Honey Harvester’, (1949), y limpiavidrios, en ‘Window Cleaners’, (1940).

El Paseo de la Fama en Hollywood

Junto con Winnie the Pooh, Minnie Mouse, La rana René, Los Muppets, Mickey Mouse Tinker Bell y Blanca Nieves, comparte una distinción en el Paseo de la Fama de Hollywood. El reconocimiento se lo otorgaron el 9 de agosto de 2004.

Copresentador de los Premios Oscar en 1958

Donald ha sido presentador en distintas ocasiones, así fue el caso en los premios Oscar en 1958, con otras figuras como Bob Hope y Jack Lemmon.