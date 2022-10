“No tiene que ser aburrido”.

Con este énfasis, el comentarista político Ángel “Gary” Rodríguez estableció la dinámica que prevalecerá en el programa El poder del pueblo, que estrena hoy por TeleOnce. El espacio televisivo, que se transmitirá de lunes a viernes a las 2:55 p.m., va dirigido a abordar a fondo los temas que afectan a Puerto Rico en diversos ámbitos, tanto la política, justicia y el aspecto social.

“Esto es un scouting (estudio) que se hizo de los distintos escenarios que enfrenta Puerto Rico día a día en términos del acontecer judicial, del crimen que enfrenta, pero de los problemas de análisis político también que se tienen que dar y el problema de las comunidades. Montamos este equipo fenomenal de talentos que pueden sacarle el jugo a todos y cada uno de estos renglones del quehacer noticiario en Puerto Rico”, resaltó sobre el programa que también contará con las presentadoras Shalimar Rivera y Carlisa Colón, el locutor radial Rocky “The Kid”, la reportera Jessica Serrano y los exlegisladores Jorge Suárez y Jorge Colberg. También, con el periodista Ricardo Eladio Martínez, la exfiscal Janet Parra y la senadora Joanne Rodríguez Veve.

PUBLICIDAD

“El análisis político, el análisis del quehacer no tiene que ser aburrido”, resaltó Rodríguez. “Definitivamente, no va a ser un monólogo. La gente se va a entretener, se va a informar y se va a enterar de lo que está pasando, además de que va a poder participar para votar”, mencionó haciendo referencia al segmento La corte del pueblo, que presentará casos cotidianos y será el público el que, con esta dinámica, servirá de mediador de conflictos.

“Vamos a buscar que gente que venga aquí a plantear, más allá del panel, venga aquí a asumir posturas. No pueden estar en grises, ni en este political correctness que nos tiene ya cansados, de que la gente no se atreva a asumir posturas para evitar caer en un calentón”.

El programa contará con la sección Secretos de Fortaleza, a cargo de Colberg. Por su parte, Martínez se enfocará en temas de seguridad y justicia social con intervenciones de Parra y Rodríguez Veve.

Jessica Serrano destacó el propósito de que el televidente se sienta representado en el programa, más allá de ser mero espectador. “Una de las cosas que trae el panel es representar cada uno de los demográficos. Eso se va a complementar con lo que es la interacción del público, que no tan solo se sientan representados con alguna de las figuras que van a estar sentadas allí, sino que también ellos tengan la libertad de votar y de hacer sentir lo que realmente ellos piensan. Yo creo que es una de las partes más importantes y más innovadoras de este concepto”.

PUBLICIDAD

Shalimar Rivera expresó su entusiasmo por el concepto del programa, que incluirá un equipo diverso para discusión frente a las cámaras. “Vamos a llevar nuestra opinión, lo que escuchamos de la vecina, lo que escuchamos de la tía, lo que escuchamos de la mamá, que no pueden quejarse o no pueden dar su opinión como nosotros. Vamos a traer la opinión de la manera que lo diría un Rocky, que ustedes saben cómo lo diría Rocky, de la manera que lo diría Carlisa, o de la manera que lo diría yo. Yo creo que esa parte donde vamos a tener ese panel que es tan diverso y tan dinámico, hace la diferencia, porque dentro de la seriedad del programa, vamos a tener algo alegre”.

Rocky “The Kid” expresó su complacencia por su regreso a la televisión a través de esta propuesta. “Estaba concentrado en todo lo que era la emisora de radio, lanzar unos proyectos que teníamos en Orlando y Tampa. Ya el proyecto está corriendo y creo que ya tenemos la oportunidad de dedicarle tiempo a la televisión, y más con el horario, que también es conveniente, es en vivo, puedo ser yo, no me van a editar”, afirmó el también animador del espacio radial El despelote, por La Nueva 94. “Llevo dos años sin meterme en problemas por eso mismo, pero aquí, como uno no le puede agradar a todo el mundo, imagino que yo diré algo que a ellos les molestará, pero evitaré hacerlo lo más posible”, anticipó, y resaltó el compañerismo que desde ya se refleja en el equipo. “El grupo de trabajo es espectacular. Son talentos y amigos que conozco hace tiempo, así que estamos contentos”.

Juntos de nuevo

El escenario de El poder del pueblo reunirá nuevamente frente a las cámaras a la pareja compuesta por Jessica Ramos y Rocky “The Kid”, tras laborar en 2013 para un programa de televisión en WapaTV.

“Hace ya casi ocho años que no trabajábamos juntos. De hecho, nos conocimos así, trabajando”, expresó la madre de Emma, producto de su relación con el locutor radial. “Habíamos decidido que no iba a volver a pasar porque cuando nos conocimos no teníamos la nena. Luego, nos convertimos en padres y a nosotros siempre nos ha gustado estar presentes en las cosas de los niños. Para nosotros eso es superimportante y desde el día uno dijimos que no íbamos a restarle tiempo a ellos por asuntos de trabajo. Así que desde que nosotros tuvimos a Emma, cada vez que vamos a tomar una decisión de trabajo, siempre buscámos que no conflijan los horarios. En esta ocasión, el horario se ajusta porque los nenes están en sus tutorías y demás”, enfatizó la reportera, quien reveló que “siempre tenemos posturas un poquito distintas en algunos temas, así que yo creo que (trabajar en El poder del pueblo) va a ser superinteresante”.