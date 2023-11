La oportunidad de grabar a nivel profesional una canción y contar con su video musical se hará realidad para el ganador del reality show de música católica Enviados Puerto Rico, cuya gala final se realizará el próximo 25 de noviembre a las 8:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A Ferre en Santurce.

El programa, que se transmite cada sábado a las 8:00 de la noche por el Canal 13 (Teleoro), inició en septiembre y se presenta los retos y aciertos de los 13 participantes en su anhelo por prevalecer. Adriana Sepúlveda, Marhía Pérez, María del Mar Acosta, Ryan Rivera, Orlando Morales, Jasmine Galarza, Jayline Velázquez, Rocío Galarza, Eddie Pérez, Isabela, Jan Michael Avilés, Viviana Rodríguez, Joan Guerrido y Karla Laboy son los aspirantes que continúan con su preparación en la meta de ganar durante el último show del reality, denominado “La Gran Final”.

“El casting fue a finales de marzo”, especificó Radamés Colón Torres, productor de la edición del reality show en Puerto Rico. “Desde que se escogieron, han estado tomando coaching, talleres de canto, manejo de producción musical, proyección escénica y de trabajo pastoral”, detalló, y reveló que bajo la dirección musical del maestro Arístides González Norat, a los participantes se les expone a probar su talento en diversos géneros musicales que han abarcado el pop, la balada y el reguetón, entre otros.

El sábado 18 se transmitirá la semifinal, en la que se conocerán los siete participantes que por espacio de dos horas competirán durante “La Gran Final”. El ganador recibirá un premio valorado en $10,000, que se divide en $5,000 en metálico y $5,000 para cubrir los costos de la grabación del sencillo y su video musical.

La “Gran Final”, que será en vivo, estará abierta al público general, y contará con la participación musical de Michael Gabriel y Jon Carlo. Como acostumbrado, los anfitriones de esa noche final serán Pamela Hernández y Jafet Marrero, mientras que el presentador de backstage será Orlando Gabriel.

El jurado estará compuesto por Beatriz “Voz de Ángel”, Yanira Torres, Jorge Flynn, Quique López, y como invitado, Monseñor Willie Peña. Sin embargo, su presencia durante “La Gran Final” será solo de apoyo con sus observaciones porque la selección del ganador estará a cargo del público televidente con su voto. Además, el evento será transmitido en Guatemala, Perú, Argentina y Panamá. “En España se va a transmitir una semana después, por el cambio de horario”, dijo el productor.

La edición original del reality Enviados originó en Argentina. Colón Torres reveló su interés en traer el concepto a Puerto Rico. “Soy católico práctico. Siempre he visto que critican a los jóvenes, pero no les dan herramientas”, afirmó. “Critican, pero veo que no hacen nada constructivo para el país. Digo que la música es la música. No importa lo que se diga, la música toca el corazón, toca la vida de cada ser humano porque es una historia que se cuenta. En este caso, nosotros lo que queremos es profesionalizar la música católica, en Latinoamérica, en Europa”, manifestó. “Que haya jóvenes que puedan transmitir el evangelio a través de la música a toda la gente. Es el objetivo que tenemos trazado con este proyecto”.

Los boletos para “La Gran Final” de Enviados Puerto Rico están a la venta en Ticketera.com y en la boletería del CBA.