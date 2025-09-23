El Puerto Rico Film Festival concluyó con éxito su 16 edición este fin de semana en los cines del Mayagüez Town Center, reafirmando su posición como una de las plataformas más importantes para el cine nacional e internacional en la isla.

La jornada de clausura estuvo marcada por un emotivo homenaje a la reconocida directora de casting Zoraida Sanjurjo, figura clave en el desarrollo de múltiples producciones cinematográficas puertorriqueñas. Su legado fue celebrado por colegas, cineastas y actores que reconocieron su valiosa contribución a la industria local.

Durante cinco días, Mayagüez se transformó en el epicentro del cine puertorriqueño. La gala de apertura y los talleres especializados se llevaron a cabo a sala llena, demostrando el fuerte vínculo entre el festival y la comunidad. Entre los invitados destacados estuvieron la actriz internacional Roselyn Sánchez y el director puertorriqueño Ángel Manuel Soto, responsable del filme Blue Beetle, quienes ofrecieron charlas y brindaron su apoyo al talento emergente del país.

Premiaciones: Celebrando lo mejor del cine local e internacional

La ceremonia de clausura también fue escenario de la entrega de premios en distintas categorías. En la competencia nacional, los galardones fueron:

Mejor Largometraje Nacional: Esta Isla

Premio del Público: Espinal

Mejor Cortometraje Nacional : Debí tirar más fotos

:

Mejor Documental Nacional : Dirty Coin (Doc)

: Mejor Documental Corto Nacional : Escambrón, Playa

: Mejor Video Musical Nacional: HOY

En la sección CINENEXT, dedicada a nuevas voces del cine, los premios fueron para:

Primer premio : Luz quiere tener un beibi

: Mención de honor: Welcome to my hell

La competencia internacional también contó con importantes reconocimientos:

Mejor Largometraje de Ficción Internacional : Sugar Island

: Mejor Largometraje Documental Internacional : Al oeste, en Zapata

: Mejor Documental Internacional : En algún lugar dentro de mí

:

Mejor Producción Animada : Dear Ángela

: Mejor Ficción Internacional : Ya Hanouni

:

Un festival que impulsa el cine y la identidad cultural

Con esta edición, el Puerto Rico Film Festival no solo reconoció a lo más destacado del cine nacional e internacional, sino que reafirmó su compromiso con el desarrollo cultural, el fortalecimiento de la industria cinematográfica local y la proyección del talento puertorriqueño en escenarios globales.

El evento también consolidó a Mayagüez como la capital del cine en Puerto Rico, al albergar una edición diversa, emotiva y vibrante que logró reunir a cineastas, estudiantes, profesionales y amantes del séptimo arte.