Han vivido momentos difíciles a nivel de oportunidades de trabajo como consecuencia de la pandemia. Pero la ilusión de volver a brindar humor con la nueva temporada del programa de comedia El Remix, les provoca una sonrisa amplia en sus rostros.

La alegría se apodera de las actrices Wanda Sais y Eyra Agüero luego de que, tras una pausa prolongada de varios meses de programas en vivo, puedan regresar a la pantalla chica con nuevas situaciones de comedia junto con sus compañeros Francis Rosas, Alejandro Gil, Albert Rodríguez, Marian Pabón, Kiko Blade, Karla Michelle Sánchez, Luis Galán y el mago Bary Bary.

“Lo más difícil (en este tiempo) ha sido la incertidumbre de no tener un ingreso, de no tener trabajo, de no tener un término porque eso es algo que es nuevo para todos, y la realidad es que te crea miedo, incertidumbre, ansiedad, no solo por el tiempo sino porque uno no sabe qué va a pasar, desde la salud, los compañeros, hasta la estabilidad económica”, afirmó Sais, quien celebra el reencuentro con sus compañeros a nivel presencial en el espacio televisivo que se transmite los miércoles a las 10:00 de la noche por WapaTV.

Eyra Agüero compartió impresiones similares con relación al impacto laboral en todo este tiempo. “Lo más difícil es no tener trabajo constante, porque nos encanta crear, nos encanta llevar risas a los hogares, que tanta falta hace. Extrañar a nuestros compañeros”, dijo pensativa, y compartió cuánto contar con un presupuesto guardado para momentos de dificultad ha logrado ayudarla un poco.

“Hemos sobrevivido a son de ahorros”, mencionó. “Los artistas y los que trabajamos en las artes tenemos una constante incertidumbre, entonces hemos tenido el hábito de prepararnos para cosas como estas, aunque esto es nuevo para nosotros, nunca lo hemos vivido, es totalmente una nueva realidad”, reveló, y resaltó su agradecimiento de que “nuestros jefes Sunshine Logroño y Gilda Santini nos dieron la mano y el brazo entero en estos momentos tan difíciles, y eso hay que reconocerlo también”.

Wanda Sais compartió cómo la dinámica de trabajo en el campo artístico que ejerce desde la adolescencia la ha ido preparando para los momentos menos prósperos.

“Nuestro trabajo es complicado. En ese sentido, nosotros vivimos de las artes y nos apasiona, pero si algo tenemos claro es que nosotros no tenemos nada seguro, no tenemos beneficios, así es que tenemos una responsabilidad, desde ahorros, hasta prepararnos para cuando llegue un momento como este poder sobrevivir hasta donde se pueda”.

Prometen una temporada distinta

Como parte del regreso, el programa incluirá nuevas situaciones de comedia además de las ya conocidas como La funeraria, Félix ¨El paquetero¨ y SnowAir, entre otros. También, contará con artistas invitados.

“Venimos con muchas sorpresas”, adelantó Eyra. “No tenemos al público (en el estudio) con la respuesta inmediata, y Sunshine y nosotros quisimos hacer algo diferente y es integrar (escenas en) exteriores de manera que sea más divertido y dinámico, incluyendo personajes nuevos”, destacó la artista, quien expresó que como parte de los requisitos para este comienzo, el elenco tuvo que realizarse la prueba de detección de COVID-19, además de ser conscientes de adoptar los protocolos de rigor enfocados en la prevención.

Wanda manifestó la emoción de los nuevos planes.

“Con distanciamiento, pero superemocionadas ya de reencontrarnos y de brindar alegría”, reveló con marcado entusiasmo. “A mí me encantan los exteriores, me encanta la calle”, dijo sobre lo que formará parte de los nuevos programas. “En esta nueva temporada de El Remix habrá la oportunidad de compartir leyendas urbanas de una forma completamente distinta y jocosa”, añadió con ilusión la actriz, quien forma parte del elenco de la comedia teatral Por culpa de Adán y Eva.

“En este momento nuestra expectativa es poder estar en el Centro de Bellas Artes (de Santurce) luego de esta temporada de pandemia, con esta pieza que son situaciones de pareja, es la guerra de los sexos”, destacó sobre la puesta en escena. “Hasta ahora estamos para comenzar el 1ro de agosto con una única función, obviamente con espacios limitados, pero sabemos que ante la situación que estamos enfrentando, todo puede pasar”, manifestó con cierta resignación ante la incertidumbre por el anuncio de que la gobernadora, Wanda Vázquez, expresará mañana si se tomarán nuevas medidas en el intento por combatir el coronavirus, basada en las recomendaciones del task force médico y el task force económico.