Enzo Vogrincic, protagonista de “La sociedad de la nieve”, hizo honor a los Andes y la tragedia que tuvo lugar en 1972, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar, al usar un prendedor alusivo a la cordillera que, sin duda, no pasó inadvertido, y ya se le aplaude al actor de la cinta nominada en dos categorías.

El actor uruguayo se dio cita en las afueras del Dolby Theatre, donde se está celebrando la 96° entrega de los Premios Oscar, debido a que la película donde dio vida a Numa Turcatti está nominada en las categorías de Mejor película internacional y Mejor maquillaje.

Enzo, de 30 años, dijo que para él era espectacular poder ser partícipe del evento, donde la Academia de Artes y CIencias Cinematográficas reconoce a lo mejor del cine.

Vogrincic destacó que, a sus inicios, cuando debutó en el teatro nunca se hubiera imaginado que formaría parte de un proyecto que conquistaría las fronteras, pues “La sociedad de la nieve” no sólo ha impactado al público latinoamericano, sino que la producción de Juan Antonio Bayona ha sido ovacionada internacionalmente.

“Empecé en el teatro, en Uruguay, en la que soñar en ser actor y llegar a un Oscar es una cosa imposible de imaginar, para mí nunca estuvo en el camino y se me cruzó delante y de repente estoy acá”, compartió a los reporteros de TV Azteca.

También contó que atravesó una transición en su forma de actuar cuando participó en esta producción cinematográfica, pues la forma de interpretar para teatro y cine se diferencia hondamente.

“Hay algo en el teatro que es como si uno tuviera que sacar el alma hacia afuera y transmitir desde adentro, y en el cine es como si la cámara se metiera para adentro, ese es como el gran cambio que uno tiene que hacer, entender que no tienes que actuar necesariamente, si no que tengo que vivirlo y sentirlo, confiar que eso se va a ver, es un cambio muy complicado pero se fue haciendo”, precisó.

Fue así que fue cuestionado por qué llevaba un pin o botón sobre los Andres, por lo que él destacó que era un detalle representativo que hicieron para que portara durante la alfombra roja.

Enzo Vogrincic. ( Ashley Landis )

“Es muy lindo, es un pin que me hicieron, es espectacular, son las montañas, son los Andes, acá junto al corazón”, dijo.

Además reveló que hay incertidumbre alrededor de qué vendrá para él, pues no le gusta sobre pensar acerca del futuro y los proyectos que están en puerta.

“Me da emoción, claro que sí, y me da un lugar de incertidumbre, yo suelto, mi futuro no lo conozco, lo suelto, no existe; cada vez que llegué a un proyecto será presente, trato de no pensar en eso”, dijo sonriente.