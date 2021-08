Representar al legendario artista puertorriqueño Daniel Santos para el filme La última gira fue un deleite en el plano musical para el actor puertorriqueño Éktor Rivera, pero un desafío en cuanto a la vida personal que, contada por el propio artista en sus años de gloria, incluía su lado mujeriego, violento y con vicios.

“Fue retante llevar a Daniel Santos en ese sentido macharranístico, por así decirlo, los excesos que tiene. El que me conoce sabe que soy disciplinado en mis cosas”, afirmó sobre el artista, quien falleció en 1916 a sus 76 años.

“Fue un artista muy importante, pero tenía unos excesos muy increíbles en la vida, 12 mujeres, 14 hijos”, repasó, y destacó cuánto contrasta esta personalidad con la suya.

“En mi casa se me educó al contrario, equidad, igualdad, en andar de la mano en las metas que uno tiene con la personas que uno quiere”, añadió durante un encuentro con la prensa hoy en las instalaciones del Caribbean Cinemas de Plaza las Américas, en San Juan.

“No lo culpo. Yo tampoco puedo juzgarlo, simplemente proyectar en sus canciones lo que él vive”, enfatizó el cantante, quien le dio su propia voz a clásicos del apodado “El Jefe” como Linda, Despedida y Amor perdido.

“Lo que se presenta es de cuando él está en sus 50 y tantos (años), que ya está en retirada, va a hacer una última gira, entre comillas, para luego dedicarse ya en Florida (Ocala) a su familia y un negocio que tiene”, explicó en un aparte con Primera Hora. “Lo que vamos a ver es en el transcurso de la gira, de llegar a los lugares, a los shows, que pasan muchos flashbacks y hay 30 años prácticamente de la historia de Daniel”.

Durante la conferencia de prensa el actor estuvo acompañado de las actrices Aris Mejías (“Sofía)”, Isel Rodríguez (“Marcela”), del escritor y director, Douglas Pedro Sánchez, el director musical de la película y la Orquesta El Macabeo, José Ibáñez, y Yussef Soto, quien también formó parte de la producción musical.

¡QUE SUBA EL TELÓN! - TRÁILER de La última gira #laultimagira #cineboricua #cine #salsa #cineindependiente #cinepuertorriqueno #musicatropical #latinos #latinx #NYLFF Posted by La última gira on Thursday, June 3, 2021

Sánchez, responsable de llevar la propuesta inspirada en la novela Vengo a decirle adiós a los muchachos, del periodista puertorriqueño Josean Ramos, expresó que el filme no es un musical. “La película sigue la premisa básica del libro”, dijo Sánchez, y aclaró que no es una película biográfica, por lo que tiene elementos de ficción. “Cambiamos, inventamos ciertos elementos en el libro”, añadió sobre el cantante, quien dejó más de 200 canciones de su autoría.

El director expresó la motivación para llevar a la pantalla grande una parte de la historia del fallecido intérprete, quien además de boleros y salsa, grabó en géneros como guaracha y guaguancó. También, sobre una figura que profesó su convicción por la independencia del País.

“Si el siglo 20 lo dividimos en dos mitades, Daniel Santos es una de las principalísimas figuras de la primera mitad del siglo 20. Eso es lo básico, que su música ha trascendido, su música está viva, su música está vigente, y entonces eso es lo que tratamos de comunicar en la película”, agregó sobre el proyecto que, según la productora, Nadia Barbarrosa, rondó una inversión de cerca de $900 mil.

La actriz Aris Mejías, quien hace el papel de “Sofía”, expuso sus impresiones en el proceso para prepararse para el papel.

“Hago de la esposa, y una de las cosas que me parece interesante de la película era lo mujeriego y atorrante en su forma de ser”, afirmó. “Y yo como mujer feminista, leía el libreto y me molestaba, ‘este tipo es insoportable y estoy casada con él’, y esta fue una de las cosas que me atrajo mucho del guión, cómo contar desde el cuento de nuestras madres, estas mujeres que aguantaban un montón y no se cuestionaba abiertamente lo que los hombres tomaban como un derecho”.

Isel Rodríguez tuvo a su cargo al personaje ficticio “Marcela”, una merenguera. “Era como un examante de Daniel”, reveló. “Al ser ficticio, tuve que descubrirlo, y crearlo y construirlo, así que hablé con el director un poco para dilucidar quién es ella, de dónde viene y cuál es su actitud. Pero fue chévere poder construirlo”.

El elenco principal de la producción grabada en Puerto Rico, también está compuesto por Carlos Marchand, Obie Bermúdez y Modesto Lacén.

El estreno en Puerto Rico de la película de hora y media de duración está pautado para septiembre en las salas de Caribbean Cinemas de Plaza Las Américas, Plaza Guaynabo, Plaza del Sol, Plaza Carolina, Ponce Towne, Western Cinemas, Arecibo, Fajardo y Caguas.