¿Se imaginan a una Daeneyrs Targaryen interpretada por otra actriz que no sea Emilia Clarke? La estadounidense Elizabeth Olsen fue una de las estrellas que hizo audición para el papel de “Game of Thrones” hace algunos años, antes de formar parte del Mundo Cinematográfico de Marvel y convertirse en la Bruja Escarlata.

Durante una entrevista con el portal “Vulture”, la actriz contó que pasó cásting para el rol cuando recién empezaba a trabajar como actriz en Hollywood, hace aproximadamente 10 años. “Cuando empecé a trabajar, hacía audiciones para todo. Me gusta hacerlo. Había olvidado que audicioné para interpretar a Khaleesi”, indicó la estrella de cine.

PUBLICIDAD

La actriz de 33 años agregó que la audición fue una de las más raras y desastrosas de su carrera: “Fue la audición más incómoda que he tenido. [...] No sabían si quería que Daenerys tuviera un acento británico o no. Así que hice ambos. Fue terrible. Cada vez que alguien dice: ‘Cuenta alguna mala experiencia que hayas tenido en una audición’. Yo recuerdo esa”.

En otra entrevista, esta vez para el programa de televisión “LIVE with Kelly and Ryan”, volvió a referirse a ese día y dio más detalles. “Yo olvidé que audicioné para ese papel. Un periodista me preguntó sobre mi peor audición y la recordé. Cuando Khaleesi era quemada viva y tenía que hacer este gran discurso, y yo estaba en un cuarto muy pequeño con el equipo. Y fue muy malo”, añadió.

A pesar del mal momento, Olsen asegura que es una gran fanática de “Game of Thrones”. “Estoy tan metida en la serie que solo puedo pensar en Kit Harington. [...] Quiero decir, es como si él me hubiera lavado el cerebro”, afirmó. En otra entrevista confesó que está obsesionada con la ficción.

Posible llegada al mundo de “Juego de tronos”

Vale la pena recordar esta relación entre Elizabeth Olsen y la saga creada por George R.R. Martin, ya que el futuro podría cumplir su sueño de ser parte del reparto.

Según el medio Giant Freakin Robot, la actriz estadounidense podría sumarse a la precuela de “Game of Thrones” en la segunda temporada que ya ha sido confirmada. Pero, de momento, ni la intérprete ni la cadena de televisión han confirmado o desmentido los rumores.

“A través de nuestras fuentes confiables y comprobadas, podemos informar que Elizabeth Olsen está en el punto de mira de ‘House of the Dragon Season 2′″, señala el texto del medio.

¿En qué papel les gustaría ver a Elizabeth Olsen en “House of the Dragon”?