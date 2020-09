Dando una apariencia relajada y buscando de inmediato rescatar el humor después de su verano más “estupendo” -dijo en tono sarcástico-, la famosa comediante y presentadora Ellen Degeneres regresa hoy a la pantalla de la cadena de televisión NBC para la temporada 18 de su programa.

Reapareció con su acostumbrado estilo de camisa, chaqueta, mahones y tenis, esta vez en una combinación de blanco y azul, como quien quiere llevar un mensaje de tranquilidad, control...

Tras saludar brevemente a su compañero músico tWitch y al público virtual en el estudio, fue al grano y se dirigió directamente a la audiencia que la sigue desde el 2003:

“Si me estás viendo porque me quieres, ¡gracias!; si me estás viendo porque no me quieres, ¡bienvenido!”, dijo entre broma y en serio para entrar en el tema que la acompaña desde temprano en este verano, cuando desde BuzzFeed afloraron denuncias de un ambiente laboral tóxico en su producción, que terminaron con el despido de tres productores, Ed Glavin, Kevin Leman y Jonathan Norman.

Reconoció las alegaciones y la investigación en torno a estas; afirmó que no debieron ocurrir, lo lamentó por las personas afectadas y desde su posición privilegiada, asumió la responsabilidad por lo que ocurre en su show.

“Este es el Ellen De Generes Show. Yo soy EllenDegeneres. Mi nombre está allí. Mi nombre está allá. Mi nombre está en la ropa interior. Tuvimos muchísimas conversaciones sobre el show durante las pasadas semanas y sobre lo que queremos para el futuro. Hicimos los cambios necesarios y hoy comenzamos un nuevo capítulo”, puntualizó.

La revista People publicó este lunes en exclusiva que, previo a la grabación del programa, la anfitriona se comunicó vía Zoom con su equipo de trabajo -270 empleados-, para asegurarse de que todos estuvieran bien.

Luego, durante la grabación la acompañó su esposa Portia de Rossi, una vez terminó, tuvo una emotiva despedida entre aplausos por miembros de su staff.

Sobre los artículos de prensa y en redes sociales que argumentan sobre su personalidad o aparente amabilidad, DeGeneres dijo que ella es la persona que se observa en la televisión, pero también es mucho más. “Soy un trabajo en progreso”, expresó, y constantemente “trata de ser la mejor persona que pueda ser".

Respecto al público aseguró que su única intención es hacerlo reír y que la pasen bien.

Pasado el trago agridulce, DeGeneres saludó formalmente a tWitch, y continuó con el programa.