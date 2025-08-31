Emmanuel Otero se convirtió anoche en el tercer participante en despedirse de la séptima temporada de “Objetivo Fama”.

El puertorriqueño de 29 años fue el próximo en ser eliminado de la competencia musical de Telemundo, tras no conseguir la mayoría de los votos del público.

“Siento que pudo haber hecho un poco mejor, pero no tenía la escuela para mejorar”, expresó Emmanuel, en su mensaje de salida, quien anhela que el público lo recuerde también como “Emma”.

El participante, antes de salir de la tarima, sorprendió al darle voz a la primera estrofa de “Preciosa” de Rafael Hernández.

“Yo se lo que son los encantos de mi Borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa", cantó el boricua, recibiendo el aplaudo de la audiencia, y el panel del jurado compuesto por Roberto Sueiro, Cristina Eustace, Ana Isabelle, y la empresaria Maripily Rivera, quien fue la jueza invitada de esta presentación.

Mientras tanto, Gustavo Muñoz logró quedar en el concurso al obtener el 53.1 porcierto de los votos, no obstante, se mostró lloroso al ver a su colega partir del programa, al igual que los 16 integrantes que siguen en el concurso.

Gustavo se acongojó al ver a su compatriota Emmanuel salir del "reality" de Telemundo. ( Suministrada/Karla de León Colón )

Al principio de la quinta gala, la presentadora Gil López destacó que se logró llegar casi al millón de los votos en esta ronda.