( The Associated Press )

Entre los momentos más emotivos que dejó el regreso de los Emmy estuvieron la ovación para Matthew Perry durante el homenaje a las personalidades fallecidas en el último año mientras sonaba I’ll Be There for You, todo un himno para los fans de Friends.

Además, el músico británico Elton John se convirtió en la decimonovena personalidad EGOT, como se conoce a quienes atesoran un Emmy, un Grammy, un Oscar y un premio Tonny a lo largo de su carrera.

El reconocimiento de la Academia de la Televisión de Estados Unidos era el que le faltaba y lo consiguió hoy en la categoría de mejor especial en un programa de variedades por su concierto de cierre de gira en el estadio del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers emitido por Disney+ en noviembre de 2022.

También se aplaudió con gran intensidad la aparición de Christina Applegate, quien lucha desde hace más de tres años con la esclerosis múltiple, y las inesperadas reuniones del reparto de series tan icónicas como Cheers o Grey’s Anatomy.

La 76 edición de los Emmy se celebrará en septiembre de este mismo año y se prevé una imagen renovada de su terna de nominados, ya que series como Succession han llegado a su fin y otros títulos como The White Lotus no llegaran a tiempo de presentar su próxima entrega.